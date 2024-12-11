Россиянам назвали средний уровень ключевой ставки в 2025 году

«Считаю, что ситуация [на российском финансовом рынке] в начале следующего года несколько стабилизируется. Стоит ожидать средний уровень ключевой ставки ЦБ по году в диапазоне 17−21%. Это заключение основывается на сохраняющихся инфляционных рисках и необходимости поддержания финансовой стабильности», — сказал Никитин.