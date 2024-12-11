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Россиянам назвали средний уровень ключевой ставки в 2025 году

Средняя ключевая ставка Банка России в 2025 году составит 17−21%, заявил «Газете.Ru» Анатолий Никитин, депутат Мособлдумы, член центрального совета партии «Справедливая Россия».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что уровень ставки ЦБ РФ зависит от множества факторов, включая инфляцию, темпы экономического роста, геополитическую ситуацию, обстановку на мировых рынках и курс национальной валюты.

«Считаю, что ситуация [на российском финансовом рынке] в начале следующего года несколько стабилизируется. Стоит ожидать средний уровень ключевой ставки ЦБ по году в диапазоне 17−21%. Это заключение основывается на сохраняющихся инфляционных рисках и необходимости поддержания финансовой стабильности», — сказал Никитин.

По мнению депутата, регулятор на заседании 14 февраля 2025 года предпримет осторожное снижение на 1−2 процентных пункта, до 20%. Он также подчеркнул, что решение совета директоров будет зависеть от динамики инфляции и других макроэкономических показателей.

Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 20 декабря. Ожидается, что регулятор повысит ключевую ставку до 22−23%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».