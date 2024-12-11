Россия остается вторым главным поставщиком газа в Испанию в 2024 году

По ее информации, за 11 месяцев королевство закупило у РФ эквивалент 66 875 ГВт·ч СПГ (21,3% от общего количества). В результате Россия заняла второе место после Алжира по объемам поставок этого топлива в Испанию. В ноябре этого года Мадрид приобрел у Москвы 6 404 ГВт·ч газа — 21,5% от общего количества.
Ранее Enagás сообщала, что в 2023 году Испания закупила 72 690 ГВт·ч российского СПГ по сравнению с 53 859 ГВт·ч в 2022 году. Таким образом, по итогам всего прошлого года РФ стала третьим главным поставщиком газа в королевство.
Как заявлял ТАСС посол РФ в Мадриде Юрий Клименко, Испания стала главным в Евросоюзе покупателем российского СПГ в 2022—2023 годах. По словам дипломата, с экономической точки зрения королевству невыгодно разрывать подписанный с РФ крупный долгосрочный контракт. Кроме того, Клименко обращал внимание на то, что, используя имеющиеся мощности по хранению и регазификации, Испания активно реэкспортирует часть газа в другие европейские страны.