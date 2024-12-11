«Робот Займер»: досуг и путешествия стали одними из главных новогодних трат в РФ

Согласно результатам опроса, главной статьей расходов на праздничные дни для половины респондентов (51,5%) станут подарки близким. Еще 17,3% заметно потратятся на застолья, 14,8% — на досуг во время каникул. Каждый десятый опрошенный (8,9%) планирует крупные траты на январских распродажах, а 6,8% — в путешествиях. «По сравнению с прошлым годом доля тех, кто называет праздничный досуг и путешествия в качестве главной статьи новогодних расходов, выросла в сумме почти в три раза — с 7,5% до 21,6%», — отмечается в материалах.