«Робот Займер»: досуг и путешествия стали одними из главных новогодних трат в РФ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Доля опрошенных россиян, для которых праздничный досуг и путешествия суммарно стали главной статьей новогодних расходов, выросла почти в три раза по сравнению с прошлым годом — с 7,5% до 21,6%, следует из опроса сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
Согласно результатам опроса, главной статьей расходов на праздничные дни для половины респондентов (51,5%) станут подарки близким. Еще 17,3% заметно потратятся на застолья, 14,8% — на досуг во время каникул. Каждый десятый опрошенный (8,9%) планирует крупные траты на январских распродажах, а 6,8% — в путешествиях. «По сравнению с прошлым годом доля тех, кто называет праздничный досуг и путешествия в качестве главной статьи новогодних расходов, выросла в сумме почти в три раза — с 7,5% до 21,6%», — отмечается в материалах.
На отдых на новогодних каникулах больше трети опрошенных россиян (36,7%) планируют потратить от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. В то же время каждый четвертый (24,1%) уложится в бюджет до 10 тыс. рублей, а двое из десяти (21,5%) ориентируются на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Наконец, 17,3% отдадут на отдых в январе более 50 тыс. рублей.
Среди тех, кто планирует поездку, большинство (42,1%) отправится в Москву или Петербург, а каждый третий (32,6%) — в другие города России. На горнолыжный курорт поедут 13,7%, тогда как отдыхать в южных странах на морских курортах будут 8,4%.
Опрос проводился в начале декабря 2024 года, респондентами стали более 3 тыс. человек.