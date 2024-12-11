Сан-Хосе
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: КНР может ослабить курс юаня на фоне угрозы торговой войны с США

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство КНР может ослабить обменный курс юаня, чтобы бороться с угрозами торговой войны с США под руководством избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По его информации, китайские власти могут ослабить юань, чтобы повысить конкурентоспособность национального экспорта, а также провести стимулирующую монетарную политику. Подобные меры будут нацелены на борьбу с дефляцией и потенциальным повышением тарифов со стороны США.

Один из источников в беседе с Reuters сообщил, что правительство КНР может снизить обменный курс на примерно 3,5% до уровня 7,5 юаней за 1 доллар США. Такое снижение позволит избежать сильных экономических шоков.

В ноябре агентство Bloomberg выразило мнение, что Китай может провести стимулирующую монетарную и фискальную политику, а также девальвировать юань в ответ на повышение импортных тарифов избранным президентом США Дональдом Трампом. Курс офшорного юаня (котировка CNH) может ослабнуть до уровня 7,5−7,7 единицы за доллар США при повышении тарифов вплоть до 60%, считает Bloomberg.

Китай импортирует из США сою, хлопок и кукурузу, микросхемы, внедорожники, сжиженный нефтяной газ и нефть, коксующийся уголь, медь и медную руду. Американская сторона закупает у КНР смартфоны, компьютеры, литий-ионные батареи, продукцию из пластика, камеры слежения, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и многое другое.

В последние несколько лет китайско-американские отношения стали более напряженными, что отразилось на торговле двух стран. В 2022 году их товарооборот достиг $759,4 млрд, увеличившись всего на 0,6%. В 2023 году он уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд. Трамп, победивший на выборах президента США 5 ноября, в предвыборной программе предложил ввести тарифы на импорт из Китая на уровне 60%.