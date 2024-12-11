Reuters: КНР может ослабить курс юаня на фоне угрозы торговой войны с США

В последние несколько лет китайско-американские отношения стали более напряженными, что отразилось на торговле двух стран. В 2022 году их товарооборот достиг $759,4 млрд, увеличившись всего на 0,6%. В 2023 году он уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд. Трамп, победивший на выборах президента США 5 ноября, в предвыборной программе предложил ввести тарифы на импорт из Китая на уровне 60%.