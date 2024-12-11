Reuters: КНР может ослабить курс юаня на фоне угрозы торговой войны с США

По его информации, китайские власти могут ослабить юань, чтобы повысить конкурентоспособность национального экспорта, а также провести стимулирующую монетарную политику. Подобные меры будут нацелены на борьбу с дефляцией и потенциальным повышением тарифов со стороны США.
Один из источников в беседе с Reuters сообщил, что правительство КНР может снизить обменный курс на примерно 3,5% до уровня 7,5 юаней за 1 доллар США. Такое снижение позволит избежать сильных экономических шоков.
В ноябре агентство Bloomberg выразило мнение, что Китай может провести стимулирующую монетарную и фискальную политику, а также девальвировать юань в ответ на повышение импортных тарифов избранным президентом США Дональдом Трампом. Курс офшорного юаня (котировка CNH) может ослабнуть до уровня 7,5−7,7 единицы за доллар США при повышении тарифов вплоть до 60%, считает Bloomberg.
Китай импортирует из США сою, хлопок и кукурузу, микросхемы, внедорожники, сжиженный нефтяной газ и нефть, коксующийся уголь, медь и медную руду. Американская сторона закупает у КНР смартфоны, компьютеры, литий-ионные батареи, продукцию из пластика, камеры слежения, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и многое другое.
В последние несколько лет китайско-американские отношения стали более напряженными, что отразилось на торговле двух стран. В 2022 году их товарооборот достиг $759,4 млрд, увеличившись всего на 0,6%. В 2023 году он уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд. Трамп, победивший на выборах президента США 5 ноября, в предвыборной программе предложил ввести тарифы на импорт из Китая на уровне 60%.