«Работа.ру»: почти 40% россиян планируют работать в новогодние праздники

«39% опрошенных россиян планируют трудиться в новогодние праздники: 17% из них буду просто работать, 12% — и работать, и подрабатывать, а 10% будут только подрабатывать. Среди тех, кто планирует подрабатывать, 32% респондентов будут искать подработку недалеко от дома. Экономия времени и сил в праздничные дни — очевидный приоритет», — говорится в результатах исследования.