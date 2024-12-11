Против Coca-Cola подали первый в истории иск из-за развития привыкания у детей

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Житель США подал первый в истории иск против компаний The Coca-Cola Company, Mondelez International и еще девяти производителей безалкогольных напитков и сладостей из-за того, что их продукты, вероятно, могут вызывать привыкание и хронические заболевания у детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте юридической фирмы Morgan & Morgan.
Отмечается, что истец по имени Брюс Мартинес утверждает, что употребление продукции упомянутых компаний, включая напитки Coca-Cola и Pepsi, а также батончики Mars привело к тому, что к 16 годам у него развился сахарный диабет II типа и жировая болезнь печени. В иске констатируется, что гиганты пищевой индустрии в своем производстве прибегают к глубокой переработке продуктов, которая может вызывать у детей привыкание и приводить к развитию хронических заболеваний.
«История продуктов питания глубокой переработки — это вопиющий пример того, как компании ставят прибыль выше здоровья и безопасности людей, которые покупают их продукцию», — считает партнер юридической фирмы Майк Морган. По его словам, последствия действий производителей газированных напитков и сладостей могли нанести вред «тысячам детей и семей», причем руководство компаний, вероятно, знало о вреде применяемой технологии «по крайней мере в течение четверти века».
Юристы Morgan & Morgan ссылаются на исследования, которые показывают, что продукты глубокой переработки составляют около 67% рациона детей в США. При этом как минимум 14% взрослых американцев и 12% детей демонстрируют признаки зависимости от такого типа питания. В иске также приводятся научные данные, согласно которым употребление продуктов глубокой переработки может приводить к раку, сердечно-сосудистым заболеваниям, синдрому раздраженного кишечника, деменции и другим тяжелым заболеваниям.