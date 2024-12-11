Против Coca-Cola подали первый в истории иск из-за развития привыкания у детей

Отмечается, что истец по имени Брюс Мартинес утверждает, что употребление продукции упомянутых компаний, включая напитки Coca-Cola и Pepsi, а также батончики Mars привело к тому, что к 16 годам у него развился сахарный диабет II типа и жировая болезнь печени. В иске констатируется, что гиганты пищевой индустрии в своем производстве прибегают к глубокой переработке продуктов, которая может вызывать у детей привыкание и приводить к развитию хронических заболеваний.