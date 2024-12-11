Промипотеку подогнали под лимиты. Объемы кредитования по программе снизились, но уложились в размер субсидий

Весной этого года условия программы были ужесточены: если ранее кредиты выдавались по фиксированным ставкам 5% (или 3% для технологических компаний), то с апреля ставка стала плавающей. Теперь она рассчитывается таким образом: прежние 3% и 5% плюс разница между 10-процентным порогом и размером ключевой ставки ЦБ (то есть сейчас в сумме это 14% и 16% соответственно). При этом при ключевой ставке выше 10% компенсируется размер этого порогового значения по новым кредитам технологическим компаниям и 8% — по остальным займам (см. «Ъ» от 23 апреля). Сейчас Минфин в рамках координации бюджетной политики с усилиями ЦБ по борьбе с инфляцией планирует ограничить субсидирование ставок по всем кредитам с господдержкой на уровне 5% (см. «Ъ» от 10 декабря).