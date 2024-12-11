Прибыль владельца Zara за девять месяцев достигла рекордного показателя

Отмечается, что «чистая прибыль выросла на 8,5%, до €4,449 млрд». «Продажи выросли на 7,1% по сравнению с девятью месяцами 2023 года и достигли €27,422 млрд», — сообщили в компании. Таким образом, по данным местных СМИ, сеть магазинов одежды установила новый рекорд по прибыли.
Inditex, у которой насчитывалось более 500 магазинов в РФ, в начале марта 2022 года приняла решение временно прекратить их работу из-за специальной военной операции на Украине. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.
Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает около 6 тыс. магазинов в десятках стран. Наиболее известными брендами Inditex являются Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.