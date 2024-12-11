Прибыль владельца Zara за девять месяцев достигла рекордного показателя

Inditex, у которой насчитывалось более 500 магазинов в РФ, в начале марта 2022 года приняла решение временно прекратить их работу из-за специальной военной операции на Украине. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.