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Прибыль владельца Zara за девять месяцев достигла рекордного показателя

МАДРИД, 11 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль испанской сети магазинов одежды Inditex, владеющей брендами Zara и Bershka, за первые девять месяцев текущего финансового года (с 1 февраля по 31 октября 2024 года) увеличилась на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте сети.

Источник: Freepik

Отмечается, что «чистая прибыль выросла на 8,5%, до €4,449 млрд». «Продажи выросли на 7,1% по сравнению с девятью месяцами 2023 года и достигли €27,422 млрд», — сообщили в компании. Таким образом, по данным местных СМИ, сеть магазинов одежды установила новый рекорд по прибыли.

Inditex, у которой насчитывалось более 500 магазинов в РФ, в начале марта 2022 года приняла решение временно прекратить их работу из-за специальной военной операции на Украине. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.

Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает около 6 тыс. магазинов в десятках стран. Наиболее известными брендами Inditex являются Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.