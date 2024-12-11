Отступили от недельных максимумов

Банк России опубликовал сразу два макроэкономических обзора, которые с одной стороны, говорят о более высоких темпах роста экономики, сохраняющемся высоком потребительском спросе и преобладании проинфляционных рисков. С другой, регулятор отмечает тенденцию к охлаждению потребительского кредитования и рост сбережений. Также в ноябре появились первые признаки более сдержанного роста корпоративного кредитования. Банк России отметил ускорение инфляции, но с поправкой на влияние временных факторов, в том числе ослабления рубля. Важным сигналом для рынка может стать некоторое изменение в риторике регулятора — Банк России говорит о «длительном поддержании жестких денежно-кредитных условий», что позволит приблизить его к цели по охлаждению экономики и достижении цели по инфляции. Ранее риторика была более жесткой и говорилось о «высокой вероятности в необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий». До заседания Банка России 20 декабря будет опубликован важный блок данных по состоянию экономики, на которые регулятор будет обращать внимание при принятии решения в отношении ключевой ставки, но умеренное смягчение риторики, как минимум, снижает вероятность более агрессивного повышения ставки.