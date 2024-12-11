ОПЕК представила декабрьский отчет по нефтяному рынку

Кроме того, ОПЕК пятый месяц подряд снижает прогноз по спросу на нефть в 2024 году — еще на 210 тыс. б/с, до 1,6 млн б/с. Отмечается, что основная часть пересмотра пришлась на третий квартал с учетом недавно полученных новых данных по нему. Таким образом, спрос на нефть в 2024 году составит 103,82 млн б/с, ожидает ОПЕК, а в четвертом квартале — 105,5 млн б/с.