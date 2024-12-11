ОПЕК представила декабрьский отчет по нефтяному рынку

При этом страна все еще превышала план по сделке ОПЕК+ с учетом добровольных сокращений и компенсаций на 46 тыс. б/с. Так, Россия в ноябре должна была добывать 8,978 млн б/с нефти — план был превышен на 46 тыс. б/с.
Китай, согласно отчету ОПЕК, увеличит импорт российской нефти в октябре на 10% по сравнению с прошлым месяцем. В целом на РФ пришлось 22% всего объема закупок.
Кроме того, ОПЕК пятый месяц подряд снижает прогноз по спросу на нефть в 2024 году — еще на 210 тыс. б/с, до 1,6 млн б/с. Отмечается, что основная часть пересмотра пришлась на третий квартал с учетом недавно полученных новых данных по нему. Таким образом, спрос на нефть в 2024 году составит 103,82 млн б/с, ожидает ОПЕК, а в четвертом квартале — 105,5 млн б/с.
Организация также вновь снизила прогноз роста спроса в 2025 году, на 90 тыс. б/с, до 1,4 млн б/с; таким образом, он может составить 105,3 млн б/с. «Тем не менее это означает “здоровый рост” по сравнению со средними допандемийными показателями», — отметили в ОПЕК.
Прогноз по росту предложения нефти в 2024 году от стран, не входящих в ОПЕК+, увеличен до 1,3 млн б/с с 1,2 млн б/с. Ожидается, что основными драйверами роста станут США и Канада. В абсолютном значении показатели могут достичь 53,1 млн б/с в этом году и 54,2 млн б/с в 2025 году.
При этом добыча энергоресурса в этих странах вырастет на 1,1 млн б/с, в основном за счет США, Бразилии, Канады и Норвегии.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».