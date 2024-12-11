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Банк России повысил официальный курс доллара

Регулятор опубликовал официальные курсы валют на 12 декабря 2024 года.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, курс доллара ЦБ РФ повысил с 100,0324 рубля до 103,2707 рубля. Курс евро увеличен до 108,5588 рубля на 12 декабря с 106,2024 рубля 11 декабря.

Регулятор также повысил официальный курс китайского юаня — до 13,8539 рубля.

Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».