Банк России повысил официальный курс доллара

Так, курс доллара ЦБ РФ повысил с 100,0324 рубля до 103,2707 рубля. Курс евро увеличен до 108,5588 рубля на 12 декабря с 106,2024 рубля 11 декабря.
Регулятор также повысил официальный курс китайского юаня — до 13,8539 рубля.
Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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