ОАЭ завершили работу над соглашением о расширении торговли со странами ЕАЭС, включая Россию

Соглашение охватит пять членов блока ЕАЭС — Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию, с которыми ОАЭ поддерживают тесные отношения с начала конфликта на Украине в 2022 году, говорится в статье.
Соглашение с ОАЭ — важная веха, учитывая роль страны как глобального хаба в регионе. Документ придаст дополнительный импульс торговле между нашими государствами, которая и так показывает беспрецедентный рост, а также создаст системную основу для развития кооперационных связей.
Согласно заявлению, двусторонняя торговля без учета нефти между ОАЭ и ЕЭАС в 1-й половине 2024 года достигла 13,7 млрд долларов, показав прирост в годовом исчислении почти на 30%.
С общим населением около 200 млн человек и валовым внутренним продуктом, приближающимся к 5 трлн долларов, ЕАЭС предлагает богатый пласт возможностей для нашего частного сектора.
Наряду со своей растущей сетью партнеров по всему миру, ОАЭ будут стремиться обеспечить доступ к конкурентоспособным и быстрорастущим рынкам на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Южной Америке, отмечается в заявлении.
В 2021 году в ОАЭ сообщили, что страна планирует углубить торговые связи с быстрорастущими экономиками за счет привлечения иностранных инвестиций на сумму 150 млрд долларов. С тех пор она подписала соглашения о расширении торговли с рядом стран, включая Индию, Израиль и Турцию.
Этот шаг привел к тому, что за первые шесть месяцев 2024 года объем ненефтяной торговли достиг рекордного показателя в 1,4 трлн дирхамов (381,2 млрд долларов), увеличившись в годовом выражении более чем на 11%.
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