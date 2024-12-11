ОАЭ завершили работу над соглашением о расширении торговли со странами ЕАЭС, включая Россию

В 2021 году в ОАЭ сообщили, что страна планирует углубить торговые связи с быстрорастущими экономиками за счет привлечения иностранных инвестиций на сумму 150 млрд долларов. С тех пор она подписала соглашения о расширении торговли с рядом стран, включая Индию, Израиль и Турцию.