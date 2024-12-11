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ОАЭ завершили работу над соглашением о расширении торговли со странами ЕАЭС, включая Россию

Объединенные Арабские Эмираты завершили переговоры о заключении экономического соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), направленного на увеличение ненефтяной двусторонней торговли за счет снижения пошлин и устранения торговых барьеров, пишет Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Mohamed Ziyan/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Соглашение охватит пять членов блока ЕАЭС — Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию, с которыми ОАЭ поддерживают тесные отношения с начала конфликта на Украине в 2022 году, говорится в статье.

Соглашение с ОАЭ — важная веха, учитывая роль страны как глобального хаба в регионе. Документ придаст дополнительный импульс торговле между нашими государствами, которая и так показывает беспрецедентный рост, а также создаст системную основу для развития кооперационных связей.

Андрей Слепнев
член правления Евразийской экономической комиссии

Согласно заявлению, двусторонняя торговля без учета нефти между ОАЭ и ЕЭАС в 1-й половине 2024 года достигла 13,7 млрд долларов, показав прирост в годовом исчислении почти на 30%.

С общим населением около 200 млн человек и валовым внутренним продуктом, приближающимся к 5 трлн долларов, ЕАЭС предлагает богатый пласт возможностей для нашего частного сектора.

Тани бен Ахмед Аль Зейуди
государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли

Наряду со своей растущей сетью партнеров по всему миру, ОАЭ будут стремиться обеспечить доступ к конкурентоспособным и быстрорастущим рынкам на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Южной Америке, отмечается в заявлении.

В 2021 году в ОАЭ сообщили, что страна планирует углубить торговые связи с быстрорастущими экономиками за счет привлечения иностранных инвестиций на сумму 150 млрд долларов. С тех пор она подписала соглашения о расширении торговли с рядом стран, включая Индию, Израиль и Турцию.

Этот шаг привел к тому, что за первые шесть месяцев 2024 года объем ненефтяной торговли достиг рекордного показателя в 1,4 трлн дирхамов (381,2 млрд долларов), увеличившись в годовом выражении более чем на 11%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».