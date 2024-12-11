Новак: рост экономики РФ в 2024 году ожидается на уровне 3,9%

«И в разы выше, чем темпы роста развитых стран, таких как, например, как Европа. Поэтому мы наблюдаем, что наша экономика справляется с этими трудностями. У нас по прошлому году рост инвестиций наблюдался в 9,8%; в этом году, за 9 месяцев, рост инвестиций — 8,6%. А по году мы ожидаем где-то 7,8% прирост. Это тоже очень высокие темпы роста. И если говорить, например, о планах до 2027 года, мы ожидаем в соответствии с прогнозом социально-экономического развития нашей страны прирост валового внутреннего продукта где-то 13%», — отметил вице-премьер.