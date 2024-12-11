Новак: рост экономики РФ в 2024 году ожидается на уровне 3,9%

«Несмотря на внешние шоки, санкционные давления, которые выражаются десятками тысяч относительно нашей страны, закрытие экспортных рынков, нарушение логистических цепочек — то есть все, что связано, так сказать, с инициаторами экономической войны, которую возглавляют западные страны. Несмотря на это, наша экономика в последние годы показывает устойчивое развитие. И если брать, например, рост экономики с 2020 по 2024 год, он составит примерно 12,7%, в прошлом году — это плюс 3,6%. В этом году мы ожидаем 3,9%», — сказал Новак.
По его словам, это значительно выше среднемировых темпов роста.
«И в разы выше, чем темпы роста развитых стран, таких как, например, как Европа. Поэтому мы наблюдаем, что наша экономика справляется с этими трудностями. У нас по прошлому году рост инвестиций наблюдался в 9,8%; в этом году, за 9 месяцев, рост инвестиций — 8,6%. А по году мы ожидаем где-то 7,8% прирост. Это тоже очень высокие темпы роста. И если говорить, например, о планах до 2027 года, мы ожидаем в соответствии с прогнозом социально-экономического развития нашей страны прирост валового внутреннего продукта где-то 13%», — отметил вице-премьер.