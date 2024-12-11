Новак: потребность в высококвалифицированных кадрах в РФ составляет около 1,5 млн человек

«По данным Минтруда, мы нуждаемся в 1,5 млн дополнительно высококвалифицированных кадрах. Дефицит кадров в основном сегодня в таких отраслях, как строительство, транспорт, ЖКХ. Там, где большое количество трудится людей, где необходимо не только готовить кадры, но и заниматься повышением производительности труда, — сказал Новак. — Без профессиональных кадров, которые будут обеспечивать развитие отраслей-драйверов нашей экономики, ничего не получится».