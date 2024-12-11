Эксперты выяснили, на что тратят деньги миллиардеры

По словам Кирилла Плохих, когда у тебя много свободных денег, ты перестаешь экономить на основных благах, в которых ежедневно нуждается человек, и начинаешь думать о том, как заработать еще больше денег с уже заработанных денег, как реинвестировать, как помочь этому миру, как создать рабочие места и так далее.