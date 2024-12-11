Эксперты выяснили, на что тратят деньги миллиардеры

Особенности мышления
По мнению директора факультета бизнеса Университета «Синергия» Кирилла Плохих, мышление богатых людей функционирует «немного не в той парадигме, в какой оно функционирует у нас».
Например, среднестатистический 25-летний человек, стоит ему разбогатеть, первым делом захочет купить дорогую машину, квартиру, телефон, часы, одежду и так далее. Через полгода-год он, скорее всего, растеряет свое состояние, потому что не умеет обращаться с деньгами. Когда людям приходит богатство, они обычно очень быстро его теряют.
«Миллиардеры серьезно относятся к диверсификации финансов. На удовольствие они тратят небольшую долю своего дохода — 10−20%. Люди, зарабатывающие большие состояния, свои деньги в основном реинвестируют в новые деньги. Каждый новый рубль они пытаются превратить в два рубля», — объясняет эксперт.
Для этого они инвестируют в разные стартапы, предприятия, компании, инновации, покупают акции, готовят себе запасные источники дохода, занимаются благотворительной деятельностью.
От антиквариата до игрушек
При этом, миллиардеры не забывают тратить деньги «на себя». Люди с высоким уровнем достатка обычно покупают предметы антиквариата, уникальные вещи и диверсифицируют портфель по классическим направлениям, например, фондовый рынок и то, что в топе — это может быть криптовалюта.
Антикварные предметы миллиардеры покупают на аукционах, ищут в частных коллекциях. Как отметила Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, такое приобретение зависит от цели человека. Миллиардер может желать пополнить собственную коллекцию, или же поставить в доме или офисе для демонстрации статуса.
В последнее время все большее распространение приобретают инвестиции в игрушки.
Помимо этого, миллиардеры могу инвестировать в яхты, дорогие дома, острова. Это также некое подтверждение статуса и возможностей в реализации своих целей.
Как заработать еще больше
«Классические же стратегии инвестирования в основном направлены на приумножение капитала. Просто в больших объемах инвестирования», — говорит Ермилова.
По словам Кирилла Плохих, когда у тебя много свободных денег, ты перестаешь экономить на основных благах, в которых ежедневно нуждается человек, и начинаешь думать о том, как заработать еще больше денег с уже заработанных денег, как реинвестировать, как помочь этому миру, как создать рабочие места и так далее.
«Люди же со стереотипной линейкой фантазий, связанных с миром больших денег, — тачки, развлечения и прочее — как правило, не становятся миллиардерами, либо становятся ими ненадолго», — констатирует эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».