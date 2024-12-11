«МТС-Юрент» приобрел белорусского разработчика электросамокатов Eleven

Как сказали в «МТС-Юрент», группа компаний Eleven с 2019 года работает как оператор шеринга самокатов и разрабатывает решения, которые отвечают потребностям кикшерингового бизнеса на основе собственного опыта эксплуатации самокатов. Ключевые направления работы Eleven включают разработку микромобильных транспортных средств, создание для них высокотехнологичных компонентов и решений для операций в шеринге. «Eleven реализует полный цикл разработки устройств, в том числе промышленный дизайн, прототипирование, разработку программного обеспечения, организацию и поддержку производства на партнерских площадках. Eleven разработала с нуля две модели электросамоката и успешно протестировала их на различных рынках, также в портфеле компании электровелосипед и каргобайк для доставки», — добавили в пресс-службе.