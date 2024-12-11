«МТС-Юрент» приобрел белорусского разработчика электросамокатов Eleven

«Подконтрольный ПАО “МТС” сервис шеринга “Юрент” (“МТС Юрент”) и компания-разработчик технологий в сфере микромобильного транспорта Eleven подписали соглашение о приобретении бизнеса. В рамках сделки “МТС-Юрент” приобретает интеллектуальную собственность и разработки Eleven», — рассказали в пресс-службе, добавив, что стоимость сделки не раскрывается.
Как сказали в «МТС-Юрент», группа компаний Eleven с 2019 года работает как оператор шеринга самокатов и разрабатывает решения, которые отвечают потребностям кикшерингового бизнеса на основе собственного опыта эксплуатации самокатов. Ключевые направления работы Eleven включают разработку микромобильных транспортных средств, создание для них высокотехнологичных компонентов и решений для операций в шеринге. «Eleven реализует полный цикл разработки устройств, в том числе промышленный дизайн, прототипирование, разработку программного обеспечения, организацию и поддержку производства на партнерских площадках. Eleven разработала с нуля две модели электросамоката и успешно протестировала их на различных рынках, также в портфеле компании электровелосипед и каргобайк для доставки», — добавили в пресс-службе.
Как планируется, на базе Eleven «МТС-Юрент» создаст центр, где будут разрабатываться электросамокаты и другие виды шерингового транспорта, а также различные технологии для шеринга, такие как программное обеспечение, батареи и зарядная инфраструктура. «Сотрудники Eleven продолжат работу в рамках RnD-центра объединенной компании. Уже в 2025 году компания планирует представить обновленную модель самоката. Также RnD-центр станет базой для локализации компонентов электросамокатов в России», — заключили в пресс-службе.
В 2024 году Eleven и «МТС-Юрент» представили электросамокат, который стал первой моделью в парке российских шеринговых компаний, разработанной на территории Союзного государства.