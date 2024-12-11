Минфин пообещал контрмеры при зарубежном обложении российских корпораций

В случае общепризнанного присоединения России к механизму международные группы с холдинговой компанией в России по основному правилу должны были бы доплачивать налог в российский бюджет, если в какой-то из стран присутствия их прибыль облагается по ставке менее 15%. В то же время если холдинговая компания МГК зарегистрирована в России и российская прибыль этой МГК эффективно облагается по ставке ниже 15%, то другие юрисдикции присутствия группы смогут добрать недоплаченный в России налог. Если Россию сочтут неприсоединившейся к этим международным правилам, зарубежные юрисдикции, где базируются структуры российской корпорации, тоже смогут добрать налог при недоплате до 15% «дочками» российской холдинговой компании или самой такой материнской компанией.