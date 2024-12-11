Минфин пообещал контрмеры при зарубежном обложении российских корпораций

Минфин примет решение о необходимости донастройки национального законодательства в связи с глобальной налоговой реформой Pillar 2 в середине 2025 года, сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Если в связи с реформой российские корпорации будут вынуждены уплачивать налог «с российской налоговой базы не в России», в Минфине будут принимать контрмеры, пообещал он. Заявления замминистра, сделанные на встречах с иностранным бизнесом по налоговой тематике, распространила пресс-служба Минфина.
«Аналитическая работа ведется. По итогам 2024 года мы будем внимательно изучать налоговые декларации компаний, которые потенциально могут попасть под Pillar 2, и если увидим, что в 2024 году компания заплатила налог с российской налоговой базы не в России, то будем предпринимать контрмеры», — заявил Сазанов.
Замминистра напомнил, что в настоящее время международный обмен финансовой информацией для России ограничен, но «все эти данные достаточно публичные, и мы все равно об этом узнаем». «Исходя из аналитики, которую получим по итогам 2024 года, примем окончательное решение к середине 2025 года, нужна ли донастройка нашего налогового законодательства и в каком виде. В любом случае 2025 год мы пропускаем; если будут какие-то изменения, то уже с 2026 года», — пояснил Сазанов.
Налоговая реформа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20 по введению «глобального минимального налога» стартовала в 2021 году. Механизм Pillar 2 предполагает введение минимальной эффективной ставки корпоративного налога и, как следствие, определение единых правил расчета такого налога для международных групп компаний (МГК). Минимальная ставка налога на прибыль по этим правилам составит 15%.
В случае общепризнанного присоединения России к механизму международные группы с холдинговой компанией в России по основному правилу должны были бы доплачивать налог в российский бюджет, если в какой-то из стран присутствия их прибыль облагается по ставке менее 15%. В то же время если холдинговая компания МГК зарегистрирована в России и российская прибыль этой МГК эффективно облагается по ставке ниже 15%, то другие юрисдикции присутствия группы смогут добрать недоплаченный в России налог. Если Россию сочтут неприсоединившейся к этим международным правилам, зарубежные юрисдикции, где базируются структуры российской корпорации, тоже смогут добрать налог при недоплате до 15% «дочками» российской холдинговой компании или самой такой материнской компанией.
«Внедрять полноценные правила GloBE в России на текущий момент нецелесообразно, так как вероятность их признания “квалифицированными” со стороны ОЭСР крайне низкая», — указывал Минфин в сентябре.
«Квалификация по Pillar 2, по глобальному налогообложению, делается через площадку ОЭСР. Там есть специальная экспертиза и специальный правовой инструментарий, для того чтобы это происходило. Так как мы с 24 февраля 2022 года исключены [из этого процесса], то нет смысла создавать систему», — говорил в ноябре в интервью РБК глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
«Представьте, что я — Российская Федерация, а вы — одна из стран Евросоюза. Если в России будет пониженная ставка, то есть эффективная налоговая ставка [для ТНК] меньше 15%, то тогда этот пониженный налог станет способом дополнительного налогообложения [филиала] там», — пояснял Егоров.
Сазанов также сообщил, что в настоящее время с другими странами (кроме ОАЭ) не ведется работа по соглашениям об избежании двойного налогообложения (СОИДН). «Переговоры с ОАЭ по подписанию соглашения об избежании двойного налогообложения продолжаются, обсуждаем условия. Возможно, выйдем на решения в следующем году», — сказал замминистра. По другим странам работа над СОИДН сейчас не ведется — «острой необходимости, потребности в этом нет ни со стороны государственных органов, ни со стороны бизнеса», указал он.