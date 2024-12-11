Мебель в России в 2024 году подорожала на 5−15%

Как отметила Бакина, в 2025 году динамика цен на мебель будет зависеть от многих факторов, но уже сейчас понятно, что отдельные позиции станут дороже не менее чем на 5%. Некоторые поставщики, по ее словам, уже объявили о переходе на новые прайсы.