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Мебель в России в 2024 году подорожала на 5−15%

МОСКВА, 11 дек — РИА Недвижимость. Мебель в России в 2024 году в среднем подорожала на 5−15%, рассказала РИА Недвижимость директор по продажам Mr.Doors Галина Бакина.

Источник: Скриншот

«Цены на мебель в России с января по декабрь 2024 года в среднем выросли на 5−15% в зависимости от сегмента и конкретных товарных категорий. Основными факторами, влияющими на это, были: удорожание логистики, повышение цен поставщиками, топливно-энергетические расходы, повышение заработных плат, продиктованное кадровым голодом. Свою роль сыграло и повышение пошлин на ввозимую в страну фурнитуру», — рассказала Бакина.

По словам руководителя отдела реализации KD Design Роберта Соловьева, отдельные предметы мебели — кровати, журнальные столики, столы и тумбы — и вовсе подорожали на 20−25%.

В то же время некоторые позиции товаров в отрасли показывали минимальный рост. Как отметил гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов, не более чем на 3% в среднем подорожали матрасы и стулья с мягким сиденьем.

Как отметила Бакина, в 2025 году динамика цен на мебель будет зависеть от многих факторов, но уже сейчас понятно, что отдельные позиции станут дороже не менее чем на 5%. Некоторые поставщики, по ее словам, уже объявили о переходе на новые прайсы.

При этом Иртуганов добавил, что мебельная отрасль остается сильно зависимой от импорта: значительная доля фурнитуры, тканей, лаков и красок поступает из-за рубежа. Например, фурнитура может составлять до 40% себестоимости корпусной мебели. Поэтому критически важным фактором ценообразования в отрасли является курс валют.