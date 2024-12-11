Мебель в России в 2024 году подорожала на 5−15%

«Цены на мебель в России с января по декабрь 2024 года в среднем выросли на 5−15% в зависимости от сегмента и конкретных товарных категорий. Основными факторами, влияющими на это, были: удорожание логистики, повышение цен поставщиками, топливно-энергетические расходы, повышение заработных плат, продиктованное кадровым голодом. Свою роль сыграло и повышение пошлин на ввозимую в страну фурнитуру», — рассказала Бакина.
По словам руководителя отдела реализации KD Design Роберта Соловьева, отдельные предметы мебели — кровати, журнальные столики, столы и тумбы — и вовсе подорожали на 20−25%.
В то же время некоторые позиции товаров в отрасли показывали минимальный рост. Как отметил гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов, не более чем на 3% в среднем подорожали матрасы и стулья с мягким сиденьем.
Как отметила Бакина, в 2025 году динамика цен на мебель будет зависеть от многих факторов, но уже сейчас понятно, что отдельные позиции станут дороже не менее чем на 5%. Некоторые поставщики, по ее словам, уже объявили о переходе на новые прайсы.
При этом Иртуганов добавил, что мебельная отрасль остается сильно зависимой от импорта: значительная доля фурнитуры, тканей, лаков и красок поступает из-за рубежа. Например, фурнитура может составлять до 40% себестоимости корпусной мебели. Поэтому критически важным фактором ценообразования в отрасли является курс валют.