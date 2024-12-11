Матвиенко раскритиковала Шадаева за отсутствие решения по «Почте России»

«Неоднократно тема поднималась в правительстве, обсуждалась в правительстве, но решений не принято. Тема затянулась до такого состояния, что она уже дальше не терпима. Главное качество любого руководителя и, вы это прекрасно понимаете, Максут Игоревич, уметь принимать решения, не забалтывать, не затягивать, не искать объяснения, почему этого нельзя сделать. К сожалению, вы как министр, отвечающий за почту, такого решения так и не приняли», — сказала спикер Совфеда, обращаясь к Шадаеву.
Она подчеркнула, что «Почта России» — государственная структура, и предупредила, что Совфед будет занимать «более строгую и более принципиальную позицию». «По “Почте России” будет отдельный, серьезный разговор. Или министерство и лично министр будут принимать меры, либо мы по-другому будем ставить вопрос», — предупредила Матвиенко.
«Совет Федерации поднимал перед правительством, перед вами один ключевой вопрос: коллеги, разберитесь, пожалуйста, в финансово-экономической модели “Почты России” и выработайте ее стратегию с тем, чтобы она нормально функционировала и выполняла возложенные на нее обязательства», — напомнила председатель верхней палаты парламента. При этом она призвала не допускать даже мысли о возможности закрытия отделений почты в отдаленных районах, в сельской местности.
Глава СФ отметила, что не все зависит от министра, но добавила, что он должен добиваться согласования позиций по этой проблеме в правительстве.
«Всегда за той или иной проблемой стоит конкретный человек. В данном случае, я считаю, что это министр цифрового развития. Значит, у вас не хватило настойчивости убедить правительство, продвинуть эту тему. Да, у вас сложное министерство, с огромным объемом компетенций, задач и проблем, но не обращать внимания на такую твердую позицию Совета Федерации, который все время говорит, что надо выработать модель существования [»Почты России«], надо выработать стратегию, надо сделать эту государеву структуру самодостаточной, игнорировать все это — мы не можем согласиться с таким подходом», — сказала Матвиенко.