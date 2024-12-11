Матвиенко раскритиковала Шадаева за отсутствие решения по «Почте России»

«Всегда за той или иной проблемой стоит конкретный человек. В данном случае, я считаю, что это министр цифрового развития. Значит, у вас не хватило настойчивости убедить правительство, продвинуть эту тему. Да, у вас сложное министерство, с огромным объемом компетенций, задач и проблем, но не обращать внимания на такую твердую позицию Совета Федерации, который все время говорит, что надо выработать модель существования [»Почты России«], надо выработать стратегию, надо сделать эту государеву структуру самодостаточной, игнорировать все это — мы не можем согласиться с таким подходом», — сказала Матвиенко.