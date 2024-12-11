Коммуникации обретают цену. Из-за их неэффективности компании теряют до 8,7 трлн рублей в год

«Именно коммуникации определяют поведение человека, формируя его картину мира. Он откликнется на вакансию, если считает, что вы классный работодатель. Он останется у вас работать, если читает, что у вас лучшие условия труда. Но даже если у вас самые лучшие условия труда, но об этом никто не знает, или ваши сотрудники считают, что у других — лучше, вы зря потратили деньги на создание этих условий труда. Ну или по крайней мере могли бы получить больший возврат на инвестиции, если бы лучше о них рассказывали. Поэтому плохие коммуникации как минимум мешают привлекать сотрудников и ведут к росту текучести. И это, конечно, не полный спектр проблем», — отмечает сооснователь компании FutureToday Денис Каминский.