Коммуникации обретают цену. Из-за их неэффективности компании теряют до 8,7 трлн рублей в год

Объем внутренних коммуникаций в российских компаниях растет, но качество остается низким и приводит к экономическим потерям бизнеса, следует из отчета «Как плохие коммуникации влияют на эффективность бизнеса российских компаний» Центра коммуникаций и цифровых решений Московской школы управления «Сколково». В основе исследования — опрос линейных сотрудников и руководителей компаний. 90% опрошенных сотрудников предприятий заявили, что их рабочие задачи реализуются во взаимодействии с коллегами, и только 10% работают преимущественно в одиночку. До трети опрошенных взаимодействуют с коллегами еженедельно, шестая часть — несколько раз в день. При этом две трети опрошенных отмечают, что объем рабочих коммуникаций за последние три года сильно вырос и, хотя взаимодействие в командах вроде бы улучшилось, а обмен информацией ускорился, качество коммуникаций остается невысоким: и руководители, и сотрудники оценивают их «на троечку» по пятибалльной шкале.
25% опрошенных считают, что у них на пустые коммуникации уходит до пяти часов в день — более половины рабочего дня. Еще около половины сотрудников оценивают потери в два часа в день.
Руководители же тратят на ненужные разговоры с подчиненными до 50 рабочих часов в месяц, а четверть из них жалуются на рабочие встречи и совещания по малозначимым поводам. В итоге экономические потери компаний от «пустых» разговоров авторы исследования оценили в 8,7 трлн руб. в год — цифра включает как прямые потери от оплаты потраченного впустую рабочего времени, сорванных сделок и упущенных возможностей, так и последствия выгорания сотрудников, внезапных увольнений и нездоровой атмосферы в коллективах.
«При ограниченной конкуренции российские компании не видят необходимости работать над эффективностью рабочих коммуникаций и устранять “поломки”. Есть убеждение, что “ремонт” будет стоить больше, чем потери», — отмечают авторы доклада. Они подчеркивают, что в краткосрочной перспективе такой подход может казаться логичным, однако долгосрочно компании столкнутся с проблемами в гонке за талантами на дефицитном рынке труда, снижением операционной эффективности и кадровыми кризисами.
«Улучшения в сфере коммуникаций могут стать для компании конкурентным преимуществом с потенциально измеримым и прогнозируемым финансовым эффектом», — отмечает проректор по исследованиям Школы управления «Сколково» Алексей Калинин.
«Именно коммуникации определяют поведение человека, формируя его картину мира. Он откликнется на вакансию, если считает, что вы классный работодатель. Он останется у вас работать, если читает, что у вас лучшие условия труда. Но даже если у вас самые лучшие условия труда, но об этом никто не знает, или ваши сотрудники считают, что у других — лучше, вы зря потратили деньги на создание этих условий труда. Ну или по крайней мере могли бы получить больший возврат на инвестиции, если бы лучше о них рассказывали. Поэтому плохие коммуникации как минимум мешают привлекать сотрудников и ведут к росту текучести. И это, конечно, не полный спектр проблем», — отмечает сооснователь компании FutureToday Денис Каминский.