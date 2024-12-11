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Каким будет курс рубля 12 декабря 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня в основном умеренно снижался, выступающая поддержкой отметка 2500 п. была в моменте проколота вниз, но устояла. Поддержку оказали растущие цены на нефть и возвращение рубля к ослаблению. Во второй половине дня бенчмарк смог несколько улучшить позиции. Об этом заявил Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Продавцы могли активизироваться на ухудшении новостного фона. Как сообщили накануне западные СМИ, власти США обсуждают введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти.

Между тем потребительская инфляция в Штатах в ноябре, как и ожидали аналитики, ускорилась до 2,7% г/г после октябрьских 2,6%.

Завтра заседание по ставке проведет Европейский центральный банк. Ожидается понижение основных процентных ставок на 25 б.п. МЭА в четверг представит свой ежемесячный отчет. В США картину инфляции в ноябре дополнят сведения по ценам производителей. На российском рынке Самолет проведет День инвестора. Бумаги Полюса, Европлана и Fix Price будут последний день торговаться с дивидендом.

Вероятно, инвесторы будут отыгрывать публикуемые сегодня данные Росстата по инфляции. Ускорение роста цен укрепит уверенность инвесторов в подъеме ключевой ставки до 23% на предстоящем заседании ЦБ. Прогноз по индексу Мосбиржи на 12 декабря- 2500−2600 п.

Прогноз до конца недели по биржевому курсу юаня — 13,7−14,2, по доллару — 100−105 рублей. После недолгого периода относительной стабилизации курсовая волатильность опять выросла. Во-первых, на пиковую силу выходят сезонные факторы давления, в том числе рост бюджетных расходов, всплеск потребительской активности, покупка валюты для путешествий. При этом цены на энергоносители почти не менялись с начала осени, соответственно, предложение валюты на рынке остается ограниченным. Еще один фактор против рублевых активов — это острая геополитика и санкционные угрозы. Движение валют еще немного вверх не исключается, однако для ажиотажа, как в конце ноября, сейчас объективных причин нет.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».