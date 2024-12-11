Каким будет курс рубля 12 декабря 2024: прогноз эксперта

Прогноз до конца недели по биржевому курсу юаня — 13,7−14,2, по доллару — 100−105 рублей. После недолгого периода относительной стабилизации курсовая волатильность опять выросла. Во-первых, на пиковую силу выходят сезонные факторы давления, в том числе рост бюджетных расходов, всплеск потребительской активности, покупка валюты для путешествий. При этом цены на энергоносители почти не менялись с начала осени, соответственно, предложение валюты на рынке остается ограниченным. Еще один фактор против рублевых активов — это острая геополитика и санкционные угрозы. Движение валют еще немного вверх не исключается, однако для ажиотажа, как в конце ноября, сейчас объективных причин нет.