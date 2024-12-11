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Кабмин и ЦБ вырабатывают меры поддержки производителей в условиях высоких ставок

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ совместно с ЦБ вырабатывают меры поддержки производителей в условиях высоких ставок и жесткой денежно-кредитной политики, заявил вице-премьер Александр Новак на открытом диалоге «100 вопросов о будущем России» в национальном центре «Россия».

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас правительство вместе с Центральным банком вырабатывает меры поддержки с тем, чтобы мы одновременно со снижением инфляции не допустили, скажем так, существенного снижения предложения на внутреннем рынке, поскольку это важно. Спрос высокий. Предложение должно обеспечивать спрос. И для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение, и инфляция при этом бы не росла теми темпами, которые мы видим, необходимо поддерживать в том числе реализацию проектов», — сказал он.

Новак отметил, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики компании пересматривают свои планы.