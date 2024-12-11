В России подорожают сладости

Согласно письму Konfesta, их расходы в период с сентября по декабрь увеличились на 28%. Например, подорожание коснулось кокосовой стружки (на 60%), лецитина (на 53%), заменителя какао-масла (на 49%) и подсолнечного масла (на 27%). «Славянка» отмечает рост стоимости какао-бобов на более чем 30% с августа и кондитерских жиров на более чем 20%. Компания обращает внимание на нестабильную ситуацию на сырьевом рынке. Компания «Ударница» также уведомила ритейлеров о том, что стоимость яблочного пюре выросла на 43% с апреля, а патоки — на 28%.