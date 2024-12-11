В России подорожают сладости

С 11 ноября по 9 декабря шесть производителей кондитерских изделий уведомили ритейлеров о повышении цен на продукцию в декабре и январе. Собеседник в одной из торговых сетей подтвердил «Коммерсанту» получение таких обращений. Среди отправителей писем — БКК «Коломенский», который сообщил о росте цен на вафельные изделия и конфеты, и Konfesta, анонсировавшая подорожание конфет на 20%. Компания Strock намерена поднять стоимость конфет, ириса и карамели на 10−15%. «Акконд» и «Славянка» также сообщили о предстоящем повышении цен, но не раскрыли конкретные цифры. Представители компаний на запросы «Ъ» не ответили.
Основная причина пересмотра цен заключается в увеличении себестоимости продукции.
Согласно письму Konfesta, их расходы в период с сентября по декабрь увеличились на 28%. Например, подорожание коснулось кокосовой стружки (на 60%), лецитина (на 53%), заменителя какао-масла (на 49%) и подсолнечного масла (на 27%). «Славянка» отмечает рост стоимости какао-бобов на более чем 30% с августа и кондитерских жиров на более чем 20%. Компания обращает внимание на нестабильную ситуацию на сырьевом рынке. Компания «Ударница» также уведомила ритейлеров о том, что стоимость яблочного пюре выросла на 43% с апреля, а патоки — на 28%.
БКК «Коломенский» сообщает, что кондитерские жиры составляют до 49% от себестоимости вафельных изделий, а используемое ими пальмовое масло за последние полгода подорожало на 40%. Отмечается, что поставки пальмового масла в Россию осенью сократились: за период с января по сентябрь объем импорта снизился на 9% по сравнению с предыдущим годом. Как поясняет директор «Совэкона» Андрей Сизов, мировые цены на пальмовое масло за год увеличились на 45%, достигнув $1,1 тысячи за тонну, что связано с уменьшением поставок и ростом внутреннего потребления в Индонезии и Малайзии.
Какао-бобы, по словам Сизова, подорожали в мире в 2,5 раза за год, достигнув цены $10,5 тысячи за тонну. Поскольку основная часть производства какао-бобов приходится на страны Западной Африки, которые страдают от неблагоприятных погодных условий, предложение какао является неэластичным. Виталий Муравьев, президент кондитерской фабрики «Победа», отмечает, что биржевые цены на какао оказывают значительное влияние на кондитерский рынок в целом, и указывает, что шоколадные изделия в этом году подорожали на 25−70%. Этот фактор изначально вызвал смещение спроса в сторону более дешевых продуктов и увеличил потребление растительных жиров, которые также стали дороже.
Пальмовое масло активно используется для изготовления начинок, а яблоки применяются в производстве зефира. В России цены на яблоки начали расти с конца лета из-за уменьшения урожая, что также повлияло на рынок сидра.
Производители кондитерских изделий находятся под влиянием общеэкономических факторов: кондитерские предприятия в обращениях к ритейлерам указывают на рост логистических затрат, увеличение зарплат сотрудников и обесценивание рубля. Ослабление национальной валюты увеличило стоимость сырья на 19%, как следует из письма БКК «Коломенский». Konfesta отмечает, что расходы на упаковку с сентября выросли на 9−46%, а ароматизаторы подорожали на 22%.
Во «Вкусвилл» объяснили «Коммерсанту», что на рынке сложилась непростая ситуация. По мнению ритейлера, покупатели сейчас предпочитают более доступные сладости в небольших упаковках, однако сокращения расходов в категории они не отмечают. По данным аналитической компании «Нильсен», с ноября 2023 года по октябрь 2024 года продажи кондитерских изделий в натуральном выражении увеличились на 1,8% по сравнению с предыдущими 12 месяцами, а в денежном выражении — на 9,5%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».