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И грянет шторм: кто пострадает и выиграет от высоких ставок

ВТБ ожидает процентный шторм в России в новом году при ставке 23%. Что это значит для россиян, банков и экономики в целом, рассказали экономисты.

Иван Белов
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Победители и проигравшие

Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что организация ожидает в 2025 году процентный шторм на рынке. По его оценке, «банки вплотную приблизились к бурной воде с сильным штормом, потому что реализовался процентный риск», а в 2025 году наступит «полноценный шторм».

«Потому что мы прогнозируем, например, повышение ключевой ставки в декабре до 23% и ее сохранение на протяжении всего 2025 года. То есть это, по сути, шторм на процентном рынке», — пояснил Пьянов.

Глава ВТБ Андрей Костин предупредил об ожидаемом снижении прибыли ВТБ из-за сокращения темпов роста кредитного портфеля. В условиях высоких ставок банк «просто физически» не сможет выдавать больше кредитов. «И конечно, наши доходы уже не будут такими высокими», — пояснил он.

В такой ситуации могут оказаться и другие банки. Кроме этого, ожидается замедление роста ВВП России, что также приведет к снижению доходов населения, кредитования, потребления и уменьшению прибыли банков, компаний.

«Ключевая ставка в декабре будет повышена до 23%», — прогнозирует Игорь Балынин, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. «Очевидно, что это приведет к дальнейшему росту всех процентных ставок в экономике: и по кредитам, и по вкладам. Соответственно, депозиты станут еще более выгодными», — отметил он.

Экономист напомнил, что это отличная возможность для граждан наращивать свои доходы темпами, в несколько раз превосходящих инфляцию, посредством использования, по сути, безрискового финансового инструмента. Поэтому вкладчики окажутся в списках бенефициаров высоких ставок.

Но потребительское кредитование в такой ситуации резко замедлится.

«В свою очередь, с точки зрения кредитования такая ставка крайне высокая, но нет особой разницы в кредите с позиции его целесообразности под 25,30 или 35 процентов. Это все предложения являются крайне заградительными, — подчеркнул Игорь Балынин. — Очевидно, что смысла брать под такие проценты кредит нет».

По его наблюдениям, граждане в настоящее время преимущественно используют льготные программы кредитования. В итоге из-за роста ставок кредитования дорожают займы.

«Конечно, производители, прибегающие к использованию кредитов по такой стоимости, перекладывают впоследствии это в стоимость товаров», — пояснил экономист продолжающийся рост инфляции, который может не замедлится в такой ситуации.

Глава Сбербанка Герман Греф предупредил о возможности стагфляции в будущем из-за высокой ключевой ставки — низкого роста ВВП в условиях растущей безработицы и цен.

«Ситуация сложная. Целый ряд отраслей и целый ряд заемщиков будет находиться в сложной ситуации. Банки будут в сложной ситуации», — отметил Герман Греф.

По его мнению, «экономика долго так существовать не может» — уже видны существенные сигналы замедления, в частности, в секторе строительства жилья и инвестиций в жилье. Он полагает, что сейчас важно «не перегнуть ситуацию». «Потом возвращать это все на рельсы экономического роста будет значительно более тяжело. И есть, конечно, опасность стагфляции в том числе», — предупредил Герман Греф.

Выживут ли банки

По мнению доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Белянчиковой, на прибыль банковского сектора окажут влияние сразу несколько групп факторов. На первом месте среди них — высокая ключевая ставка — процентный риск. С одной стороны, высокие ставки стимулируют предприятия и бизнес не брать взаймы, но для банков повышают кредитный риск по взятым кредитам — не каждая компания справится с платежами по таким ставкам. Кроме этого, ЦБ РФ повышает требования к банкам по кредитованию, формированию резервов — это дополнительные отчисления из прибыли.

«Да и высок шанс, что вслед за введением макропруденциальных лимитов и надбавок, ограничивающих риск-аппетит банков в розничном кредитовании, регулятор не “перекинется” с теми же методами на кредитование корпораций и малого, среднего бизнеса», — считает экономист.

В итоге ситуация может развиваться по принципу домино — остановка кредитования, банкротство предприятий может привести к банкротству банков.

Однако, по мнению Игоря Балынина, банковскому сектору не грозит банкротство. «В банковском секторе в настоящее время наблюдаются огромные прибыли», — пояснил он.

В прошлом году банки получили более 3 трлн рублей прибыли, а этом году — превысит 4 трлн рублей. «Не вижу предпосылок для того, чтобы банки фиксировали убытки», — отметил эксперт. По мнению экономиста, повышение требований регулятора к банкам — правильный шаг.

«Активное использование макропруденциальных мер является хорошим инструментом противодействия формирования кредитных пузырей, а также защиты заёмщиков. Нет сомнения, что кредиты должны получать те заемщики, которые смогут впоследствии их вернуть, причем с уплатой процентов», — пояснил Игорь Балынин.

Он предупредил, что для обеспечения снижения темпов инфляции и, соответственно, дальнейшего устойчивого роста реальных располагаемых доходов граждан крайне важно обеспечивать рост производства в стране.

«Причем в условиях текущей ситуации на рынке труда это необходимо делать с максимальной технологической модернизацией процессов производства. Именно это, на мой взгляд, и будет лучшим вкладом в замедление инфляции», — полагает экономист.

Без поддержки нет роста

По мнению Татьяны Белянчиковой, экономический рост нужно стимулировать в условиях ставок. Поэтому, как она отметила, стоит ждать, что Банк России совместно с правительством будут заниматься финансовой поддержкой обрабатывающих отраслей, прежде всего высокотехнологичных — их развитие в условиях санкций критически необходимо. А подобная поддержка может происходить в том числе за счет программ льготного кредитования и за счет предоставления госгарантий. «Вкупе с имеющимся спросом на подобную продукцию следует ждать от данных отраслей экономики опережающего роста», — полагает Татьяна Белянчикова.

По ее оценке, при реализации данного сценария можно ожидать, что инфляцию в целом удастся обуздать, но выход на озвучиваемые Банком России цифры 4,5- 5% к концу следующего года представляется весьма оптимистичным прогнозом.

«Замедление экономического роста в условиях рестрикционной денежно-кредитной политики неизбежно, однако, скорее всего, он будет выше, чем в промышленно развитых странах», — прогнозирует Татьяна Белянчикова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».