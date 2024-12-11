И грянет шторм: кто пострадает и выиграет от высоких ставок

Победители и проигравшие
Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что организация ожидает в 2025 году процентный шторм на рынке. По его оценке, «банки вплотную приблизились к бурной воде с сильным штормом, потому что реализовался процентный риск», а в 2025 году наступит «полноценный шторм».
«Потому что мы прогнозируем, например, повышение ключевой ставки в декабре до 23% и ее сохранение на протяжении всего 2025 года. То есть это, по сути, шторм на процентном рынке», — пояснил Пьянов.
Глава ВТБ Андрей Костин предупредил об ожидаемом снижении прибыли ВТБ из-за сокращения темпов роста кредитного портфеля. В условиях высоких ставок банк «просто физически» не сможет выдавать больше кредитов. «И конечно, наши доходы уже не будут такими высокими», — пояснил он.
В такой ситуации могут оказаться и другие банки. Кроме этого, ожидается замедление роста ВВП России, что также приведет к снижению доходов населения, кредитования, потребления и уменьшению прибыли банков, компаний.
«Ключевая ставка в декабре будет повышена до 23%», — прогнозирует Игорь Балынин, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. «Очевидно, что это приведет к дальнейшему росту всех процентных ставок в экономике: и по кредитам, и по вкладам. Соответственно, депозиты станут еще более выгодными», — отметил он.
Экономист напомнил, что это отличная возможность для граждан наращивать свои доходы темпами, в несколько раз превосходящих инфляцию, посредством использования, по сути, безрискового финансового инструмента. Поэтому вкладчики окажутся в списках бенефициаров высоких ставок.
Но потребительское кредитование в такой ситуации резко замедлится.
«В свою очередь, с точки зрения кредитования такая ставка крайне высокая, но нет особой разницы в кредите с позиции его целесообразности под 25,30 или 35 процентов. Это все предложения являются крайне заградительными, — подчеркнул Игорь Балынин. — Очевидно, что смысла брать под такие проценты кредит нет».
По его наблюдениям, граждане в настоящее время преимущественно используют льготные программы кредитования. В итоге из-за роста ставок кредитования дорожают займы.
«Конечно, производители, прибегающие к использованию кредитов по такой стоимости, перекладывают впоследствии это в стоимость товаров», — пояснил экономист продолжающийся рост инфляции, который может не замедлится в такой ситуации.
Глава Сбербанка Герман Греф предупредил о возможности стагфляции в будущем из-за высокой ключевой ставки — низкого роста ВВП в условиях растущей безработицы и цен.
«Ситуация сложная. Целый ряд отраслей и целый ряд заемщиков будет находиться в сложной ситуации. Банки будут в сложной ситуации», — отметил Герман Греф.
По его мнению, «экономика долго так существовать не может» — уже видны существенные сигналы замедления, в частности, в секторе строительства жилья и инвестиций в жилье. Он полагает, что сейчас важно «не перегнуть ситуацию». «Потом возвращать это все на рельсы экономического роста будет значительно более тяжело. И есть, конечно, опасность стагфляции в том числе», — предупредил Герман Греф.
Выживут ли банки
По мнению доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Белянчиковой, на прибыль банковского сектора окажут влияние сразу несколько групп факторов. На первом месте среди них — высокая ключевая ставка — процентный риск. С одной стороны, высокие ставки стимулируют предприятия и бизнес не брать взаймы, но для банков повышают кредитный риск по взятым кредитам — не каждая компания справится с платежами по таким ставкам. Кроме этого, ЦБ РФ повышает требования к банкам по кредитованию, формированию резервов — это дополнительные отчисления из прибыли.
«Да и высок шанс, что вслед за введением макропруденциальных лимитов и надбавок, ограничивающих риск-аппетит банков в розничном кредитовании, регулятор не “перекинется” с теми же методами на кредитование корпораций и малого, среднего бизнеса», — считает экономист.
В итоге ситуация может развиваться по принципу домино — остановка кредитования, банкротство предприятий может привести к банкротству банков.
Однако, по мнению Игоря Балынина, банковскому сектору не грозит банкротство. «В банковском секторе в настоящее время наблюдаются огромные прибыли», — пояснил он.
В прошлом году банки получили более 3 трлн рублей прибыли, а этом году — превысит 4 трлн рублей. «Не вижу предпосылок для того, чтобы банки фиксировали убытки», — отметил эксперт. По мнению экономиста, повышение требований регулятора к банкам — правильный шаг.
«Активное использование макропруденциальных мер является хорошим инструментом противодействия формирования кредитных пузырей, а также защиты заёмщиков. Нет сомнения, что кредиты должны получать те заемщики, которые смогут впоследствии их вернуть, причем с уплатой процентов», — пояснил Игорь Балынин.
Он предупредил, что для обеспечения снижения темпов инфляции и, соответственно, дальнейшего устойчивого роста реальных располагаемых доходов граждан крайне важно обеспечивать рост производства в стране.
«Причем в условиях текущей ситуации на рынке труда это необходимо делать с максимальной технологической модернизацией процессов производства. Именно это, на мой взгляд, и будет лучшим вкладом в замедление инфляции», — полагает экономист.
Без поддержки нет роста
По мнению Татьяны Белянчиковой, экономический рост нужно стимулировать в условиях ставок. Поэтому, как она отметила, стоит ждать, что Банк России совместно с правительством будут заниматься финансовой поддержкой обрабатывающих отраслей, прежде всего высокотехнологичных — их развитие в условиях санкций критически необходимо. А подобная поддержка может происходить в том числе за счет программ льготного кредитования и за счет предоставления госгарантий. «Вкупе с имеющимся спросом на подобную продукцию следует ждать от данных отраслей экономики опережающего роста», — полагает Татьяна Белянчикова.
По ее оценке, при реализации данного сценария можно ожидать, что инфляцию в целом удастся обуздать, но выход на озвучиваемые Банком России цифры 4,5- 5% к концу следующего года представляется весьма оптимистичным прогнозом.
«Замедление экономического роста в условиях рестрикционной денежно-кредитной политики неизбежно, однако, скорее всего, он будет выше, чем в промышленно развитых странах», — прогнозирует Татьяна Белянчикова.
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