И грянет шторм: кто пострадает и выиграет от высоких ставок

По мнению доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Белянчиковой, на прибыль банковского сектора окажут влияние сразу несколько групп факторов. На первом месте среди них — высокая ключевая ставка — процентный риск. С одной стороны, высокие ставки стимулируют предприятия и бизнес не брать взаймы, но для банков повышают кредитный риск по взятым кредитам — не каждая компания справится с платежами по таким ставкам. Кроме этого, ЦБ РФ повышает требования к банкам по кредитованию, формированию резервов — это дополнительные отчисления из прибыли.