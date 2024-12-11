Госдума приняла закон, который позволит Роскосмосу выпускать облигации

Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование затрат на реализацию инвестиционных проектов в сфере космической деятельности или рефинансирование заемных средств, ранее привлеченных на реализацию инвестиционных проектов в сфере космической деятельности, в том числе в целях развертывания организациями корпорации серийного производства космических аппаратов, а также модернизации и создания производственной инфраструктуры, обеспечивающей массовое изготовление служебной аппаратуры, используемой в космических аппаратах, говорится в пояснительной записке.