Госдума приняла закон, который позволит Роскосмосу выпускать облигации

«В настоящее время возможности российской банковской системы по предоставлению долгосрочного финансирования с низкой процентной ставкой существенно ограничены. Ввиду отсутствия свободных денежных средств у организаций ракетно-космической промышленности, а также в целях снижения единовременной нагрузки на федеральный бюджет корпорацией планируется осуществление выпуска облигаций», — указывают авторы документа.
Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование затрат на реализацию инвестиционных проектов в сфере космической деятельности или рефинансирование заемных средств, ранее привлеченных на реализацию инвестиционных проектов в сфере космической деятельности, в том числе в целях развертывания организациями корпорации серийного производства космических аппаратов, а также модернизации и создания производственной инфраструктуры, обеспечивающей массовое изготовление служебной аппаратуры, используемой в космических аппаратах, говорится в пояснительной записке.
Согласно документу, правление госкорпорации наделяется полномочием по представлению в наблюдательный совет предложения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций. При этом набсовет принимает решения о размещении корпорацией облигаций и об утверждении программы облигаций.
Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), закон направлен на решение главной проблемы отрасли — нехватки доступного и долгосрочного финансирования. «В сегодняшних условиях возможности банковской системы и федерального бюджета ограничены для обеспечения полного покрытия потребностей отрасли. Теперь Роскосмос сможет привлекать дополнительные средства от инвесторов и меньше полагаться на другие источники финансирования», — подчеркнул он.
По словам депутата, Роскосмос сможет финансировать ключевые проекты без чрезмерного давления на бюджет. «Деньги, полученные от продажи облигаций, пойдут на развитие производства космических аппаратов, модернизацию оборудования и строительство новых объектов. Это ускорит внедрение новых технологий, повысит конкурентоспособность отрасли и создаст условия для масштабного производства современных спутников и другой космической техники», — отметил Гаврилов.