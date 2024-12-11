Глава Минтранса заявил о переносе строительства основного участка ВСМ Москва — Петербург

4 сентября вице-премьер РФ Виталий Савельев заявлял, что строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируют начать до конца месяца. По его словам, у властей уже есть «огромная дорожная карта» по реализации данного проекта. При этом в первую очередь специалисты намерены создать участок Москва — Тверь, протяженность которого составит 100 км, отмечал он.