Глава Минтранса заявил о переносе строительства основного участка ВСМ Москва — Петербург

По его словам, магистраль состоит из семи этапов, плюс входы и выходы. При этом строительство входов уже началось, отметил он.
Запуск первой в России ВСМ Москва — Санкт-Петербург ожидается 1 апреля 2028 года. Стоимость проекта оценивается в 1,75 трлн рублей.
В декабре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ВСМ позволит сократить вдвое время в поездке и перевозить в четыре-пять раз больше пассажиров. Он напомнил, что протяженность дороги составляет порядка 700 км.
4 сентября вице-премьер РФ Виталий Савельев заявлял, что строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируют начать до конца месяца. По его словам, у властей уже есть «огромная дорожная карта» по реализации данного проекта. При этом в первую очередь специалисты намерены создать участок Москва — Тверь, протяженность которого составит 100 км, отмечал он.