FT: SpaceX стала самым дорогим частным стартапом в мире

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Компания SpaceX Илона Маска стала самым дорогим частным стартапом в мире после предложения инвесторам о покупке акций. Оценочная рыночная стоимость производителя ракет и спутников поднялась до $350 млрд в связи с ростом цен на акции компании на 65%, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.