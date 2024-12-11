ЕАЭС и ОАЭ завершили переговоры о заключении соглашения о партнерстве

Отмечается, что решение о начале переговоров с ОАЭ принято высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2022 года. За период 2023 и 2024 гг. состоялось четыре переговорных раунда (в марте и июне 2023 г., в июне и сентябре 2024 г.).