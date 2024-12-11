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ЕАЭС и ОАЭ завершили переговоры о заключении соглашения о партнерстве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Объединенные Арабские Эмираты завершили переговоры о заключении соглашения об экономическом партнерстве. Об этом сообщается в пресс-релизе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Источник: РИА "Новости"

«Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и государственный министр по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди объявили о завершении переговоров о заключении соглашения об экономическом партнерстве. Соглашение должно будет пройти соответствующие процедуры внутригосударственного согласования, предшествующие его подписанию», — говорится в сообщении.

Как отметил Слепнев, соглашение придаст дополнительный импульс торговле между государствами, которая и так показывает беспрецедентный рост, а также создаст системную основу для развития кооперационных связей.

Отмечается, что решение о начале переговоров с ОАЭ принято высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2022 года. За период 2023 и 2024 гг. состоялось четыре переговорных раунда (в марте и июне 2023 г., в июне и сентябре 2024 г.).

После вступления в силу соглашения об экономическом партнерстве преференциальным режимом будет охвачено более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры, заключили в ЕЭК.