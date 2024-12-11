Доходы застройщиков снижаются вместе со спросом на новостройки

По прогнозам аналитиков Dataflat.ru, общий объем выручки застройщиков жилья и апартаментов в Москве и Подмосковье по итогам 2024 года сократится на 5% по сравнению с предыдущим годом, составив 2,28 трлн рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается снижение этого показателя на 9%, до 590,9 млрд рублей, что связано с существенным падением объема продаж. В Москве и Подмосковье в новостройках за год будет заключено 135,7 тыс. сделок, что на 21% меньше по сравнению с прошлым годом. Такой показатель станет самым низким за пять лет.