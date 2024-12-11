Доходы застройщиков снижаются вместе со спросом на новостройки

По прогнозам аналитиков Dataflat.ru, общий объем выручки застройщиков жилья и апартаментов в Москве и Подмосковье по итогам 2024 года сократится на 5% по сравнению с предыдущим годом, составив 2,28 трлн рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается снижение этого показателя на 9%, до 590,9 млрд рублей, что связано с существенным падением объема продаж. В Москве и Подмосковье в новостройках за год будет заключено 135,7 тыс. сделок, что на 21% меньше по сравнению с прошлым годом. Такой показатель станет самым низким за пять лет.
Аналогичные тенденции отмечаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где спад спроса составит 16% и сделки достигнут 65,6 тыс. Площадь продаваемых квартир уменьшится на 19% в каждой из агломераций, составив 6,49 млн кв. м и 2,6 млн кв. м соответственно. По данным Росреестра, в третьем квартале 2024 года по всей России было зафиксировано падение продаж новостроек до уровня 1,68 тыс. сделок в день, что на 32% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года, отмечает Кирилл Холопик, руководитель портала «Единый ресурс застройщика».
Выручка застройщиков Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих регионов могла быть снижена значительно больше, если бы не сохранялись высокие цены на недвижимость. В 2024 году средняя цена в Москве достигнет 453,7 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом, в Подмосковье — 202,2 тыс. руб. за 1 кв. м (рост на 9%), в Санкт-Петербурге — 258,4 тыс. руб. за 1 кв. м (рост на 13%), в Ленинградской области — 155,1 тыс. руб. за 1 кв. м (рост на 6%).
Снижение объема продаж на рынке жилья объясняется рекордно высокими базовыми ипотечными ставками и завершением ряда льготных программ кредитования. Ипотека более десяти лет развивалась как ключевой инструмент продаж на рынке новостроек, и в конце прошлого года ее доля в продажах достигала 50−85% и выше, поясняет президент ГК «Основа» Александр Ручьев. По итогам 2024 года ожидается, что объем выдачи жилищных кредитов упадет на 39% год к году, до 4,8 млрд рублей, считают в Frank RG.
Падение спроса представляет собой серьезную проблему для застройщиков, так как не соответствует запланированным темпам продаж в бизнес-планах проектов, подчеркивает Кирилл Холопик. Реакцией девелоперов является отсрочка запуска новых проектов, как отмечает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.
Запуск новых корпусов вызывает конкуренцию внутри одного проекта, объясняет Холопик. Высокая стоимость проектного финансирования при снижении темпов пополнения эскроу-счетов неизбежно приведет к уменьшению числа проектов, выводимых на рынок, предупреждает Александр Ручьев. Уже в большинстве городов-миллионников наблюдается значительное снижение уровня ввода новых объектов до 29%.
На этом фоне власти начали разрабатывать меры государственной поддержки для строительной отрасли. В частности, в правительстве обсуждается возможность продления действия постановления № 326 на 2025 год. Согласно этому постановлению, девелоперам в текущем году не начислялись неустойки за задержку сроков передачи строительных объектов. Кроме того, как сообщала газета «Известия», Министерство строительства планирует ввести мораторий на банкротство девелоперов до конца 2025 года. Как считает гендиректор Key Capital Ольга Гусева, введение моратория поможет избежать появления очередных обманутых дольщиков.
Станислав Сагирян, генеральный директор ГК «РКС Девелопмент», уверен — популярность покупки строящегося жилья может отчасти восстановиться после того, как раскроют свои счета те граждане, что используют банковские срочные годовые и полугодовые депозиты по высоким ставкам. По мнению Сагиряна, важно «не просить помощи у государства, а просто не ограничивать застройщиков в использовании инструментов продаж, которые становятся более популярными после ограничения программ льготной ипотеки, — рассрочек, траншевой ипотеки и других».
В Банке России же склонны к мнению, что «в последние годы застройщики сформировали запас финансовой прочности, что должно позволить им сохранить устойчивость на горизонте 2024−2025 годов в условиях высоких процентных ставок».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».