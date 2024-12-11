Депутаты захотели право обращаться к президенту о снятии с должности главы ЦБ

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести изменения в закон «О Центральном банке Российской Федерации», установив право группы депутатов численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов Госдумы направлять в адрес президента РФ обращение о рассмотрении возможности направления президентом представления в Госдуму о досрочном освобождении от должности председателя Банка России. Предлагается также расширить перечень случаев, когда председатель Центробанка может быть освобожден от своей должности. Так, согласно документу, председатель ЦБ РФ может быть отстранен от своей должности в случае неисполнения Центробанком обязанностей по защите и обеспечению устойчивости рубля, установленных Конституцией РФ.