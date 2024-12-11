Депутаты захотели право обращаться к президенту о снятии с должности главы ЦБ

«Председатель партии “Справедливая Россия — За правду” Сергей Миронов предлагает ввести персональную ответственность для председателя Центробанка за ситуацию на финансовом рынке и в экономике страны, а депутатам Госдумы — предоставить право направлять президенту Российской Федерации представление по вопросу досрочного освобождения от должности главы ЦБ РФ. Законопроект по данному вопросу внесут на рассмотрение Госдумы», — говорится в сообщении.
Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести изменения в закон «О Центральном банке Российской Федерации», установив право группы депутатов численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов Госдумы направлять в адрес президента РФ обращение о рассмотрении возможности направления президентом представления в Госдуму о досрочном освобождении от должности председателя Банка России. Предлагается также расширить перечень случаев, когда председатель Центробанка может быть освобожден от своей должности. Так, согласно документу, председатель ЦБ РФ может быть отстранен от своей должности в случае неисполнения Центробанком обязанностей по защите и обеспечению устойчивости рубля, установленных Конституцией РФ.
При этом предлагается прописать в законе, что целью Центрального Банка РФ в том числе является обеспечение темпов роста валового внутреннего продукта, реальной зарплаты работников организаций, реальных располагаемых денежных доходов населения, номинальной начисленной среднемесячной зарплаты работников организаций выше среднемировых показателей. Информация о проделанной работе по данным направлениям должна будет представлена в ежегодном отчете ЦБ РФ перед Госдумой.
Парламентский контроль
Кроме того, изменения предлагается внести в закон «О парламентском контроле», предоставив депутатам Госдумы право на парламентский контроль по оценке достижения ЦБ РФ указанных показателей.
Как уточнил ТАСС Миронов, эти меры станут действенным механизмом для укрепления доверия граждан к финансовой системе страны. «Хорошо известно, что защита и обеспечение устойчивости рубля являются основными функциями ЦБ РФ, но если он не справляется с возложенными на него задачами, то, по нашему мнению, глава ЦБ РФ должен нести персональную ответственность за результаты деятельности финансового регулятора», — сказал он.
В конце ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем, а данные ЦБ по инфляции абсолютно правдивы и легко проверяются. Он подчеркнул, что для борьбы с инфляцией есть много инструментов, «но именно специалисты Центрального банка в соответствии с действующим законом Российской Федерации должны принимать окончательные решения».