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ЦБ проявил мягкость: что в последнем отчете регулятора и когда начнется снижение ключевой ставки

Банк России выпустил очередной отчет «О чем говорят тренды», в котором участники рынка заметили первые «мягкие» сигналы регулятора. Но какой сигнал на самом деле дал ЦБ и стоит ли ожидать, что регулятор скоро сменит кнут на пряник — рассказал аналитик Market Power Андрей Крылов в эфире РБК.

Market Power
Группа инвестиционных аналитиков Market Power
Источник: Freepik

Какой сигнал дал ЦБ?

В последнем отчете ЦБ «О чем говорят тренды» регулятор отмечает появление тренда на замедление роста экономики и признаков более умеренного роста потребительских расходов. То есть инфляционное давление, по крайней мере немного, но постепенно снижается.

Кроме этого, в отчете был дан не жесткий сигнал, а именно, что «Для возвращения к низкой инфляции требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени».

Но радоваться раньше времени не стоит. Во-первых, «О чем говорят тренды» — это отчет Департамента исследований и прогнозирования, у других членов совета директоров ЦБ может быть иное мнение. В то время как по итогам последнего СД сигнал был о том, что «Требуется ужесточение ДКП для возвращения инфляции к цели в 4%».

Корпоративное кредитование замедляется

В отчете ЦБ привел предварительную статистику по корпоративному кредитованию в ноябре. Если в последние месяцы рост портфеля корпоративного кредитования составлял более 2% м/м, то в ноябре — всего 0,8% м/м. Отметим, что это предварительные данные, но показатель значительно снизился, что может сигнализировать о сокращении кредитного импульса в экономике.

Это позитивный сигнал, который в совокупности с охлаждением спроса приведет к среднесрочному улучшению ситуации с ростом цен.

Депозит с кредитом сходится?

Итак, если корпоративное кредитование замедляется, а ставка остается высокой, то как банки будут платить высокие проценты по депозитам?

Проценты по депозитам, как известно, платятся за счет того, что компании платят более высокие проценты по кредитам. А если кредитование будет расти не так быстро, то у банков, соответственно, будет не такая высокая потребность в долгосрочном фондировании. И ставки по нему, вероятно, начнут корректироваться.

Банковская система работает в плюс: маржа между средневзвешенными ставками по кредитам и фондированию остается положительной.

В октябре средневзвешенная ставка по корпоративному кредитованию составила около 18%. Компании, которые берут кредиты по рыночным ставкам, есть. Это особенно видно по краткосрочным кредитам, ставка по которым выше ключевой и стоимости новых депозитов физлиц.

Когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку?

Аналитики Market Power сохраняют прогноз по ключевой ставке и ожидают, что ЦБ повысит показатель до 23% в декабре, и этот уровень, вероятно, будет пиком ключевой ставки.

Исходя из тех факторов, которые регулятор озвучил в том числе в отчете «О чем говорят тренды», аналитики видят предпосылки для снижения ключевой ставки в 2025 году, но не раньше второй половины года.