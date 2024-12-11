ЦБ проявил мягкость: что в последнем отчете регулятора и когда начнется снижение ключевой ставки

Какой сигнал дал ЦБ?
В последнем отчете ЦБ «О чем говорят тренды» регулятор отмечает появление тренда на замедление роста экономики и признаков более умеренного роста потребительских расходов. То есть инфляционное давление, по крайней мере немного, но постепенно снижается.
Кроме этого, в отчете был дан не жесткий сигнал, а именно, что «Для возвращения к низкой инфляции требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени».
Но радоваться раньше времени не стоит. Во-первых, «О чем говорят тренды» — это отчет Департамента исследований и прогнозирования, у других членов совета директоров ЦБ может быть иное мнение. В то время как по итогам последнего СД сигнал был о том, что «Требуется ужесточение ДКП для возвращения инфляции к цели в 4%».
Корпоративное кредитование замедляется
В отчете ЦБ привел предварительную статистику по корпоративному кредитованию в ноябре. Если в последние месяцы рост портфеля корпоративного кредитования составлял более 2% м/м, то в ноябре — всего 0,8% м/м. Отметим, что это предварительные данные, но показатель значительно снизился, что может сигнализировать о сокращении кредитного импульса в экономике.
Это позитивный сигнал, который в совокупности с охлаждением спроса приведет к среднесрочному улучшению ситуации с ростом цен.
Депозит с кредитом сходится?
Итак, если корпоративное кредитование замедляется, а ставка остается высокой, то как банки будут платить высокие проценты по депозитам?
Проценты по депозитам, как известно, платятся за счет того, что компании платят более высокие проценты по кредитам. А если кредитование будет расти не так быстро, то у банков, соответственно, будет не такая высокая потребность в долгосрочном фондировании. И ставки по нему, вероятно, начнут корректироваться.
Банковская система работает в плюс: маржа между средневзвешенными ставками по кредитам и фондированию остается положительной.
В октябре средневзвешенная ставка по корпоративному кредитованию составила около 18%. Компании, которые берут кредиты по рыночным ставкам, есть. Это особенно видно по краткосрочным кредитам, ставка по которым выше ключевой и стоимости новых депозитов физлиц.
Когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку?
Аналитики Market Power сохраняют прогноз по ключевой ставке и ожидают, что ЦБ повысит показатель до 23% в декабре, и этот уровень, вероятно, будет пиком ключевой ставки.
Исходя из тех факторов, которые регулятор озвучил в том числе в отчете «О чем говорят тренды», аналитики видят предпосылки для снижения ключевой ставки в 2025 году, но не раньше второй половины года.