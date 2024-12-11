ЦБ проявил мягкость: что в последнем отчете регулятора и когда начнется снижение ключевой ставки

Но радоваться раньше времени не стоит. Во-первых, «О чем говорят тренды» — это отчет Департамента исследований и прогнозирования, у других членов совета директоров ЦБ может быть иное мнение. В то время как по итогам последнего СД сигнал был о том, что «Требуется ужесточение ДКП для возвращения инфляции к цели в 4%».