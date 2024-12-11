Bloomberg: Байден намерен блокировать продажу компании U. S. Steel

По его сведениям, такое решение связано с опасениями Вашингтона относительно угроз национальной безопасности. К 22—23 декабря Комитет по иностранным инвестициям в США, подчиняющийся американскому Минфину, уведомит Байдена о своей позиции по сделке, сумма которой составляет $14,1 млрд. Как отмечается, ведомство большую часть 2024 года изучало это предложение. Итоги анализа остаются неизвестными, однако сам факт обращения к президенту по его завершении указывает на то, что как минимум один член комитета видит в этой продаже угрозу нацбезопасности США, добавляет Bloomberg.