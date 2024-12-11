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Bloomberg: Байден намерен блокировать продажу компании U. S. Steel

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен официально заблокировать приобретение американской сталелитейной компании U. S. Steel японской фирмой Nippon Steel. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По его сведениям, такое решение связано с опасениями Вашингтона относительно угроз национальной безопасности. К 22—23 декабря Комитет по иностранным инвестициям в США, подчиняющийся американскому Минфину, уведомит Байдена о своей позиции по сделке, сумма которой составляет $14,1 млрд. Как отмечается, ведомство большую часть 2024 года изучало это предложение. Итоги анализа остаются неизвестными, однако сам факт обращения к президенту по его завершении указывает на то, что как минимум один член комитета видит в этой продаже угрозу нацбезопасности США, добавляет Bloomberg.

Против приобретения U. S. Steel иностранной компанией выступает и избранный президент США Дональд Трамп. В начале декабря он пообещал заблокировать эту инициативу после инаугурации, а также заверил, что при помощи «налоговых льгот и пошлин» U. S. Steel снова удастся сделать «сильной и великой».

В декабре 2023 года Nippon Steel объявила о намерении приобрести U. S. Steel. Сделку планировалось закрыть в третьем или четвертом квартале 2024 года. Японская сторона готова оплатить долги компании в размере около $742 млн, а также сохранить ее бренд и производственные мощности в США. U. S. Steel, ранее принадлежавшая к числу крупнейших американских производителей, внесших значительный вклад в индустриализацию страны, переживает упадок в связи с сокращением спроса на сталь и использованием устаревших технологий.