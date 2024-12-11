Bloomberg: Байден намерен блокировать продажу компании U. S. Steel

По его сведениям, такое решение связано с опасениями Вашингтона относительно угроз национальной безопасности. К
Против приобретения U. S. Steel иностранной компанией выступает и избранный президент США Дональд Трамп. В начале декабря он пообещал заблокировать эту инициативу после инаугурации, а также заверил, что при помощи «налоговых льгот и пошлин» U. S. Steel снова удастся сделать «сильной и великой».
В декабре 2023 года Nippon Steel объявила о намерении приобрести U. S. Steel. Сделку планировалось закрыть в третьем или четвертом квартале 2024 года. Японская сторона готова оплатить долги компании в размере около $742 млн, а также сохранить ее бренд и производственные мощности в США. U. S. Steel, ранее принадлежавшая к числу крупнейших американских производителей, внесших значительный вклад в индустриализацию страны, переживает упадок в связи с сокращением спроса на сталь и использованием устаревших технологий.