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Белоруссия запретила ввоз российского винного напитка Santo Stefano

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Российский игристый белый винный напиток Santo Stefano коллекций «Сицилийская свадьба» и «Римские каникулы» внесен в перечень опасной продукции в Белоруссии и запрещен к ввозу и реализации, сообщает Госстандарт республики.

Источник: РИА "Новости"

«Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции” (пункта 1 статьи 5 главы 1, пункта 1 статьи 7 главы 2), ТР ТС 029/2012 “Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств” (пункта 1 части 1, части 16 статьи 7, приложения 4, 8) по безопасности», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в состав слабоалкогольного напитка входит заявленный изготовителем в маркировке консервант диоксид серы (Е220), «недопустимый для данного вида продукции».

По данным ведомства, решение принято в отношении «слабоалкогольных особо газированных белых полусладких напитков» Santo Stefano коллекций «Сицилийская свадьба» и «Римские каникулы» производства АО «Евразийская алкогольная группа», (Россия, Московская область), ввоз которых запрещен с 11 декабря.

В сентябре сообщалось также о запрете к продаже в Белоруссии слабоалкогольного газированного красного полусладкого напитка Santo Stefano производства АО «Евразийская алкогольная группа». Отмечалось, что он не прошел проверку на безопасность.