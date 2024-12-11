Белоруссия запретила продажу российской гречки из-за подозрений в фальсификации

Эксперты обнаружили, что наименование в упаковке не соответствует реальному составу продукта. В ходе испытаний выяснилось, что крупа варится 29 минут, тогда как норма не должна превышать 25 минут. «Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — заявили в Госкомитете. Там уточнили, что предоставление производителем недостоверной информации о продукте «автоматически относит его к категории опасных».