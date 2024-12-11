АКОРТ: гречка, чай и сахар подешевели в магазинах в ноябре

«В частности, гречневая крупа и чай черный байховый подешевели на 1,6%, сахар-песок — на 0,5%, рис шлифованный — на 0,3%. Околонулевой рост в ноябре был зафиксирован на вермишель. В целом по стране за этот же период, по данным Росстата, снизились цены на вермишель и сахар-песок, стабильными оставались цены на чай», — указывается в сообщении ассоциации.
Средняя наценка российских ретейлеров на социально значимые товары «первой цены» в ноябре составила 5,4% — она осталась на уровне октября. Среди товаров, которые торговые сети продавали с нулевой наценкой и по розничным ценам ниже закупочных, — подсолнечное масло, белокочанная капуста, морковь, репчатый лук, куриные яйца и тушка цыпленка-бройлера.
По данным АКОРТ, наиболее заметный рост цен в ноябре был отмечен на овощи борщевого набора: так, картофель подорожал на 19%, репчатый лук — на 15,7%, белокочанная капуста — на 11,5%, свекла — на 10%, морковь — на 5,5%. Одновременно выросли цены на говядину (плюс 13,8%), хлебобулочные изделия из пшеничной муки (плюс 11,4%) и рыбу (плюс 7,6%).
В ассоциации указали, что торговые сети, входящие в АКОРТ, уже более 10 недель удерживают отрицательные наценки на картофель и морковь, и более 7 недель реализуют капусту по ценам ниже закупочных. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отметил, что сезонное подорожание овощей борщевого набора усилилось на фоне низкой ценовой базы и рекордного урожая 2023 года.
«Рост цен на говядину и рыбу в сетевой рознице зафиксирован впервые за весь год и отражает накопленное за год повышение издержек производителей и закупочных цен. При этом розничные цены в этих категориях растут значительно медленнее закупочных. Крупные ретейлеры продолжают сдерживать цены на товары первой необходимости, поддерживая потребителей с разным уровнем дохода», — сказал Караваев, слова которого приводятся в сообщении.