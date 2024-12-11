АКОРТ: гречка, чай и сахар подешевели в магазинах в ноябре

«Рост цен на говядину и рыбу в сетевой рознице зафиксирован впервые за весь год и отражает накопленное за год повышение издержек производителей и закупочных цен. При этом розничные цены в этих категориях растут значительно медленнее закупочных. Крупные ретейлеры продолжают сдерживать цены на товары первой необходимости, поддерживая потребителей с разным уровнем дохода», — сказал Караваев, слова которого приводятся в сообщении.