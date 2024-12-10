Защита Потанина обвинила UC Rusal в незаконном получении информации

Защита Владимира Потанина и его Whiteleave Holdings Limited отрицает все обвинения UC Rusal в нарушениях акционерного рамочного соглашения, говорится в отзыве на иск алюминиевого гиганта в Высоком суде Лондона (Defence and counterclaim of the first and second defendants), с которым ознакомился РБК (его подлинность подтвердила одна из сторон дела).
«UC Rusal опирается на ряд разрозненных и несвязанных транзакций и инцидентов, чтобы утверждать, что ответчики преследовали цели нанесения ущерба интересам UC Rusal в “Норникеле”. Соответствующие транзакции были коммерчески оправданны, ни один из инцидентов не говорит о правонарушениях ответчиков. Каждый аспект заявления UC Rusal содержит неточные заявления и выводы, для которых нет надлежащих оснований», — говорится в документе.
UC Rusal инициировал разбирательство, чтобы усилить свое влияние на ответчиков и добиться продления акционерного соглашения или документа, заменяющего его, говорится в тексте. Ранее алюминиевая компания уже применяла подобную тактику переговоров, при этом другие акционеры «Норникеля» против Whiteleave и Потанина иски не подавали, отмечает защита.
В «Интерросе» и «Норникеле» от комментариев отказались.
Суть спора
UC Rusal Олега Дерипаски вошел в капитал ПАО «ГМК “Норильский никель” в 2008 году, приобретя около 25% акций у предпринимателя Михаила Прохорова. Крупнейший акционер ГМК — МК ООО “Интеррос Капитал” Владимира Потанина — на тот момент владел 32,39% акций “Норникеля”.
За сделкой последовал корпоративный конфликт, тянувшийся до конца 2012 года, пока в капитал не вошел Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова, получивший 5,87% акций за $1,49 млрд. Стороны заключили акционерное рамочное соглашение (The Framework Agreement), действовавшее десять лет. По его условиям UC Rusal и Whiteleave передавали по 7,5% своих акций ГМК на эскроу-счет Crispian. Нарушение одной из сторон условий соглашения давало автоматическое право противоположной стороне выкупить 7,5% ГМК на 20% дешевле рыночной цены, или 1,875% акций за $1.
Высокий суд Лондона зарегистрировал иск UC Rusal к Владимиру Потанину и Whiteleave Holdings в октябре 2022 года, незадолго до прекращения действия акционерного соглашения в декабре того же года. В иске говорится о событиях, произошедших в 2013—2022 годах, и утверждается, что ответчики нарушили акционерное соглашение, а Владимир Потанин не исполнял обязанности управляющего партнера, — все это повлекло финансовые потери компании и акционеров, в том числе UC Rusal.
Претензии алюминиевой компании заключаются в следующем:
- продажи менеджментом ГМК по заниженной цене авиакомпании Nordstar, логистической компании «Логистик — центр» и Промышленной строительно-монтажной компании;
- инвестиции «Норникеля» в платформу цифровых активов Atomyze;
- запуск программы «Цифровой инвестор», под которую на рынке были выкуплены акции ГМК на 6 млрд руб.;
- механика продажи «Норильским никелем» НПФ «Наследие»;
- благотворительные выплаты «Норильского никеля»;
- экологические происшествия на предприятиях компании.
Истец требует отставки Потанина с должности президента ГМК, обязать его и его компанию выплатить сумму ущерба, увеличить долю UC Rusal в НМК и возместить судебные расходы. Сумму ущерба в случае удовлетворения иска должен рассчитать суд.
Откуда брали информацию для иска
В отзыве на иск защита Потанина утверждает, что информацию, которую использовал UC Rusal в своем иске, он получил не позднее 2018 года незаконным путем или путем взлома.
В частности, в документе описывается случай декабря 2022 года. Тогда Александра Захарова, финансовый контролер UC Rusal (один из его представителей в управляющем комитете и член совета директоров «Норникеля»), передала внутреннему аудитору «Норникеля» флешку, на которой были обнаружены внутренние файлы, электронные письма и конфиденциальные документы, в том числе с пометкой «строго конфиденциально». На ней же обнаружено несколько тысяч документов, в том числе презентация «Продажа НПФ “Норильский никель”, данные на которой, считает защита Потанина, легли в основу искового заявления. Но этот документ, как утверждается в отзыве, был внутренней презентацией UC Rusal, подготовленной в самой компании или по ее заказу.
«Предполагается, что информация и документы (в той мере, в которой они подлинны) были получены незаконным путем или путем взлома по указанию UC Rusal или по сведениям UC Rusal. Это подтверждается тем, что господин Дерипаска, крупный косвенный акционер UC Rusal, замешан в попытке незаконно получить информацию о господине Потанине. В 2023 году в Нью-Йорке отставной офицер ФБР Чарльз Макгонигал признал себя виновным в различных уголовных преступлениях в ходе проведения расследования в отношении господина Потанина за оплату господином Дерипаской, в том числе в попытке купить материалы в DarkNet. Предполагается, что господин Дерипаска пытался получить информацию, чтобы продвинуть позиции UC Rusal в спорах с ответчиками, — говорится в документе. — Это подтверждается и тем, что Сергей Шестаков (бывший российский дипломат, работал в Нью-Йорке судебным переводчиком. — РБК), которому было предъявлено обвинение вместе с Макгонигалом, утверждает, что ему было поручено вести ту же работу по поручению UC Rusal, или En+».
Позиция UC Rusal
«Публичная истерика “Интерроса”, на наш взгляд, вызвана неуверенностью ответчика в своей юридической позиции и представляет собой попытку отвести внимание от реального содержания спора о злоупотреблениях, которые, по мнению UC Rusal, были допущены господином Потаниным при управлении ГМК “Норильский никель”», — заявили РБК в UC Rusal.
«UC Rusal всегда действовал и продолжает действовать как ответственный акционер ГМК “Норильский никель”. UC Rusal дополнительно оценит необходимость реагирования на оскорбительный, провокационный и вводящий в заблуждение характер заявления “Интерроса”, — сказали в пресс-службе компании.
Представитель UC Rusal подчеркнул, что «Норникель» не вовлечен в спор и не является участником судебного процесса, но иск в полной мере соответствует «наилучшим интересам ГМК и его миноритарных акционеров».
Что говорят юристы
Анна Заброцкая, партнер адвокатского бюро Nordic Star, отмечает, что Высокий суд Лондона обладает широкими полномочиями для проверки подлинности документов, представленных сторонами в процессе судебного разбирательства. «Суд может назначить независимую судебную экспертизу, которая включает в себя комплексный технический анализ документов, их происхождение и любые признаки возможной фальсификации. Такие экспертизы могут охватывать проверку метаданных, историю изменений документов, а также использование передовых методов цифрового анализа. Стороны также вправе представить свои собственные доказательства, включая заключения специалистов, которые будут оцениваться судом в совокупности с другими представленными материалами», — говорит юрист.
Проверка подлинности документов может быть длительной и трудоемкой, так как стороны имеют право оспаривать заключения экспертов, запрашивать дополнительные исследования и вызывать свидетелей для дачи показаний. Такие процессы могут затянуться до нескольких месяцев или даже более года в зависимости от сложности дела, объема доказательств и взаимодействия сторон, добавила она.
«Если суд установит, что документы были сфальсифицированы, это может быть расценено как contempt of court (неуважение к суду), что в английском праве влечет за собой весьма серьезные последствия. К ним относятся наложение крупных штрафов, а в некоторых случаях и уголовная ответственность, включая тюремное заключение. Представление поддельных документов подрывает доверие к судебной системе, поэтому суды относятся к таким действиям с особой строгостью, стремясь обеспечить справедливость и целостность процесса правосудия», — объясняет Заброцкая.
Ирина Бондаренко, консультант O2 Consulting, говорит, что суд проверяет подлинность документов запросами дополнительной информации, запросом оригинальных или метаданных, проведением независимой экспертизы.
«Дело осложняется тем, что речь идет об электронных документах, которые хранились на облачном интернет-ресурсе (часть документов UC Rusal обнаружил на облачном сервисе Scribd. — РБК). Чтобы провести экспертизу подлинности, может понадобиться доступ к хранилищу; если ресурс принадлежит американской компании и не имеет представительств в Великобритании, то английский суд не имеет прямой юрисдикции над Scribd. Если ресурс добровольно не окажет содействие, для запроса информации может потребоваться участие американских судов», — отмечает Бондаренко.
По ее словам, в случае установления факта фальсификации документов суд может назначить штраф или приговорить к лишению свободы. Наказание также может понести адвокат, если он умышленно предоставлял сфальсифицированные документы и вводил суд в заблуждение.
«Предъявляя встречный иск об ухудшении деловой репутации (defamation), нужно будет подтвердить все составляющие данного иска. По общему правилу, в иске должно быть указано, что заявления о фальсификации документов являются ложными, они были опубликованы или озвучены, они принесли вред репутации, которая может выражаться в реальных убытках или упущенной выгоде, а также имелся умысел. На первый взгляд, успешность встречного иска не так высока, учитывая, что стороны могут оспаривать в рамках судебного процесса доказательства, предоставляемые другой стороной», — считает Бондаренко.
Анна Барабаш, гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions, говорит, что Высокий суд Лондона имеет все механизмы, чтобы проверить в ходе судебного процесса подлинность документов и информации, содержащейся в них. Это возможно за счет наличия в английском судопроизводстве специальной процедуры раскрытия доказательств, в рамках которой стороны обязаны предоставить все относящиеся к делу документы, включая электронную переписку, метаданные файлов и информацию об их происхождении.
«Особое внимание, как правило, уделяется проверке электронных документов на предмет несанкционированного доступа или взлома. По времени такая процедура может занять от трех до шести месяцев, но конечный срок будет зависеть от объема материалов и сложности технической экспертизы. Суд также может потребовать от сторон раскрыть дополнительные доказательства, подтверждающие происхождение спорных документов, включая показания свидетелей и экспертов», — отмечает она.