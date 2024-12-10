Защита Потанина обвинила UC Rusal в незаконном получении информации

«Предполагается, что информация и документы (в той мере, в которой они подлинны) были получены незаконным путем или путем взлома по указанию UC Rusal или по сведениям UC Rusal. Это подтверждается тем, что господин Дерипаска, крупный косвенный акционер UC Rusal, замешан в попытке незаконно получить информацию о господине Потанине. В 2023 году в Нью-Йорке отставной офицер ФБР Чарльз Макгонигал признал себя виновным в различных уголовных преступлениях в ходе проведения расследования в отношении господина Потанина за оплату господином Дерипаской, в том числе в попытке купить материалы в DarkNet. Предполагается, что господин Дерипаска пытался получить информацию, чтобы продвинуть позиции UC Rusal в спорах с ответчиками, — говорится в документе. — Это подтверждается и тем, что Сергей Шестаков (бывший российский дипломат, работал в Нью-Йорке судебным переводчиком. — РБК), которому было предъявлено обвинение вместе с Макгонигалом, утверждает, что ему было поручено вести ту же работу по поручению UC Rusal, или En+».