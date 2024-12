Защита Потанина обвинила UC Rusal в незаконном получении информации

Защита Владимира Потанина и его Whiteleave Holdings Limited отрицает все обвинения UC Rusal в нарушениях акционерного рамочного соглашения, говорится в отзыве на иск алюминиевого гиганта в Высоком суде Лондона (Defence and counterclaim of the first and second defendants), с которым ознакомился РБК (его подлинность подтвердила одна из сторон дела).