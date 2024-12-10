Wildberries & Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB

«Бренды Wildberries и Russ сохраняются как по-настоящему народные для привычного использования как крупнейшего маркетплейса России и стран присутствия, так и ведущего оператора наружной рекламы. Бренд RWB станет материнским, его использование предполагается для продуктов объединенной компании, которые появятся в портфеле в будущем: в сфере IT-индустрии, инноваций, обучения», — указывает компания.