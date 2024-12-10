Wildberries & Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB

«Бренды Wildberries и Russ сохраняются как по-настоящему народные для привычного использования как крупнейшего маркетплейса России и стран присутствия, так и ведущего оператора наружной рекламы. Бренд RWB станет материнским, его использование предполагается для продуктов объединенной компании, которые появятся в портфеле в будущем: в сфере IT-индустрии, инноваций, обучения», — указывает компания.
Как отмечается в сообщении, RWB «выведет автоматизацию и персонализацию сервисов на новый уровень», предложит передовые логистические решения, услуги и другие сервисы, а также будет поддерживать предпринимателей.
Летом Wildberries объявил, что маркетплейс и группа Russ объединяются с целью создания новейшей цифровой торговой платформы. Среди других целей объединения — предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. Для этого Wildberries и Russ учредили совместное предприятие — компанию «РВБ».