Ввод коммерческой недвижимости в РФ находится на рекордном уровне

«Уходящий 2024 год на рынке недвижимости России был щедр на рекорды. Средняя ставка на аренду складов выросла на 40%, а по портфелю наиболее качественных объектов офисных объектов в столице — на 32%. Такого не было с середины 90-х годов, это колоссальный рост. Мы также прогнозируем, что рост арендных ставок, особенно в сегментах складской и офисной недвижимости, продолжится из-за существенного дисбаланса спроса и предложения», — приводится в сообщении комментарий партнера компании Николая Казанского.