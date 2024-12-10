Ввод коммерческой недвижимости в РФ находится на рекордном уровне

Более 80% общего объема ввода приходится на складской сегмент. По прогнозам Nikoliers, тренд сохранится и в 2025 году, в котором ожидается новый рекорд — 8 миллионов квадратных метров, где наибольшая доля ввода снова придется на сегмент складской недвижимости.
В 2026—2027 годах ввод коммерческой недвижимости снизится до показателей 6−6,1 миллиона квадратных метров, ожидают в компании, однако он может быть скорректирован в большую сторону.
«Уходящий 2024 год на рынке недвижимости России был щедр на рекорды. Средняя ставка на аренду складов выросла на 40%, а по портфелю наиболее качественных объектов офисных объектов в столице — на 32%. Такого не было с середины 90-х годов, это колоссальный рост. Мы также прогнозируем, что рост арендных ставок, особенно в сегментах складской и офисной недвижимости, продолжится из-за существенного дисбаланса спроса и предложения», — приводится в сообщении комментарий партнера компании Николая Казанского.
Кроме того, указывается в сообщении, по итогам года объем вложений в покупку объектов коммерческой недвижимости и земельные участки под девелопмент составит более 1 триллиона рублей, что станет максимальным объемом инвестиций за всю историю рынка.