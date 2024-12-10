ВТБ рассказал, кто берет розничную ипотеку в России

После серии повышений Центробанком ключевой ставки стоимость ипотечного кредитования достигла около 28%.
«Бывают разные ситуации в жизни. Сейчас падает количество кредитов, которые оформляются по таким высоким ставкам — 28−30% годовых. Но при этом остаются семьи, которые “перехватывают” кредитные средства на относительно небольшую сумму или относительно короткий срок, чтобы просто закрыть “кассовый разрыв”, — сказал Горшков.
«Например, у семьи может заканчиваться срок крупного депозита через 5−6 месяцев. Она не хочет терять накопленные проценты при досрочном снятии денег и берет ипотечный кредит, потому что сейчас подвернулся хороший объект. И эти 5−6 месяцев ипотечный кредит выплачивается, а когда закрывается депозит — семья погашает кредит полностью. Такая ситуация достаточно жизненная, и доля таких сделок растет», — добавил он.
Топ-менеджер также рассказал, что ипотечные программы — это всегда сотрудничество нескольких сторон: клиента, банка и застройщика или клиента, банка и риелтора, если это вторичный рынок. Внутри этого треугольника есть взаиморасчеты. При этом если решается задача доступности ипотечного кредита, стороны будут договариваться так или иначе.
«Что не нравится регулятору? Когда за фасадом низкой ипотечной ставки возникают существенные дополнительные издержки: либо на стороне клиента какая-то переплата, либо на стороне застройщика. И банки стараются соблюсти все те принципы, о которых они, в том числе с регулятором, договариваются. ЦБ настаивает, чтобы банки не давали кредиты клиентам с уже высокой финансовой нагрузкой, чтобы ценовые и другие параметры кредитной сделки были прозрачными для потребителя. И банки следуют этому правилу», — отметил он.
Ранее ЦБ сообщал в «Обзоре финансовой стабильности» за II-III кварталы 2024 года", что российские банки и застройщики активизировали совместные маркетинговые программы на первичном рынке жилья — по ним в третьем квартале выдавалась почти каждая вторая рыночная ипотека, что привело, в том числе, к увеличению среднего размера кредита в сегменте строящегося жилья.