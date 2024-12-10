ВТБ рассказал, кто берет розничную ипотеку в России

«Что не нравится регулятору? Когда за фасадом низкой ипотечной ставки возникают существенные дополнительные издержки: либо на стороне клиента какая-то переплата, либо на стороне застройщика. И банки стараются соблюсти все те принципы, о которых они, в том числе с регулятором, договариваются. ЦБ настаивает, чтобы банки не давали кредиты клиентам с уже высокой финансовой нагрузкой, чтобы ценовые и другие параметры кредитной сделки были прозрачными для потребителя. И банки следуют этому правилу», — отметил он.