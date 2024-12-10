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В ВТБ рассказали о новой изощренной мошеннической схеме

Зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков в интервью РИА Новости рассказал, что мошенники стали изучать своих жертв более детально и изобрели изощренные виды обмана, с изучением рабочего окружения человека и записью голоса начальника и коллег.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Роман Пименов/ТАСС

«Мошенники изучают наше поведение, наши привычки. Раньше это происходило на очень обобщенном уровне, а сейчас они детально анализируют клиентский профиль», — подчеркнул Горшков.

Эксперт обратил внимание, что информация в интернете есть практически о каждом человеке. По его мнению, основная проблема кроется в поведении людей, которые сами раскрывают мошенникам личную информацию в разговоре с ними.

«Еще более изощренные формы проявляются, когда мошенники изучают наше рабочее окружение, записывают голос коллег или начальника. Они очень хорошо узнают наше окружение, наш образ жизни, формируют ложную оболочку доверительного круга и выманивают деньги», — уверен Горшков.

Как подчеркнул зампред ВТБ, мошеннические атаки становятся все более вариативными, поэтому так важно подключать здравый смысл в беседах с незнакомцами.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».