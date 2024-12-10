В ВТБ рассказали о новой изощренной мошеннической схеме

«Мошенники изучают наше поведение, наши привычки. Раньше это происходило на очень обобщенном уровне, а сейчас они детально анализируют клиентский профиль», — подчеркнул Горшков.
Эксперт обратил внимание, что информация в интернете есть практически о каждом человеке. По его мнению, основная проблема кроется в поведении людей, которые сами раскрывают мошенникам личную информацию в разговоре с ними.
«Еще более изощренные формы проявляются, когда мошенники изучают наше рабочее окружение, записывают голос коллег или начальника. Они очень хорошо узнают наше окружение, наш образ жизни, формируют ложную оболочку доверительного круга и выманивают деньги», — уверен Горшков.
Как подчеркнул зампред ВТБ, мошеннические атаки становятся все более вариативными, поэтому так важно подключать здравый смысл в беседах с незнакомцами.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».