В РФ предложили вдвое увеличить штрафы за нелегальную продажу алкоголя

Он отметил, что на сегодняшний день потребление алкоголя в России является одним из ключевых факторов высокой смертности и негативно сказывается на здоровье молодежи, а также несет негативные последствия, включающие общую алкоголизацию населения, ухудшение здоровья несовершеннолетних, снижение морального и духовного уровня общества. При этом Шейкин убежден, что государственное регулирование в области производства и оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции обусловлено необходимостью защиты как экономических интересов Российской Федерации, так и жизни, и здоровья граждан, поскольку оборот такой продукции с нарушением установленных требований может привести к трагическим последствиям.