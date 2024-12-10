В Банке России объяснили, почему рубль падал в ноябре

«Санкции в отношении финансового сектора, отразившиеся на инфраструктуре международных расчетов и сроках поступления экспортной выручки, а также покупки иностранной валюты со стороны отдельных нефинансовых компаний, привели к временному снижению чистых продаж иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в ноябре — на 23%, до 8,0 млрд долл. США», — сказано в материале.
Отмечается, что на том фоне волатильность на валютном рынке возросла, а темпы ослабления рубля ускорились. Так, российская валюта снизилась к американской на 11,0% и к китайской на 8,4% за ноябрь.
По мнению регулятора, давление на валютный рынок по мере адаптации участников будет снижаться, но динамику валютного курса в среднесрочной перспективе определят фундаментальные факторы.
«В начале декабря ситуация на валютном рынке стабилизировалась, с 1 по 7 декабря рубль укрепился на 7,7% относительно доллара США, полностью отыграв ослабление конца ноября и вернувшись на уровень ниже 21 ноября (на 7 декабря составил 99,42 рубля за доллар США)», — добавляется в обзоре.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».