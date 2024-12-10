В Банке России объяснили, почему рубль падал в ноябре

«Санкции в отношении финансового сектора, отразившиеся на инфраструктуре международных расчетов и сроках поступления экспортной выручки, а также покупки иностранной валюты со стороны отдельных нефинансовых компаний, привели к временному снижению чистых продаж иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в ноябре — на 23%, до 8,0 млрд долл. США», — сказано в материале.