Товарооборот КНР и РФ за 2024 год превысил $222 млрд

ПЕКИН, 10 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Китаем с января по ноябрь 2024 года увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил $222,77 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Главным таможенным управлением КНР.