Токио хочет довести долю возобновляемых источников энергии до 40−50% к 2040 году

Особая роль в достижении этих показателей отводится использованию гибких солнечных панелей из перовскита, которые превосходят свои аналоги по эффективности преобразования энергии, долговечности и другим показателям, а также ветряным электростанциям.
На атомную энергетику к 2040 году, согласно разрабатываемому в правительстве проекту энергетического плана, должно приходиться порядка 20% в энергобалансе, а на тепловые электростанции — 30−40%. При этом отдельно доля угольной энергетики в плане, как ожидается, прописана не будет.
Согласно текущему энергоплану, к 2030 году на возобновляемую энергетику должно приходиться 36−38%, АЭС — 20−22%, на тепловые электростанции — 41%, на водород и аммиак — 1%.