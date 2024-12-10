Токио хочет довести долю возобновляемых источников энергии до 40−50% к 2040 году

На атомную энергетику к 2040 году, согласно разрабатываемому в правительстве проекту энергетического плана, должно приходиться порядка 20% в энергобалансе, а на тепловые электростанции — 30−40%. При этом отдельно доля угольной энергетики в плане, как ожидается, прописана не будет.