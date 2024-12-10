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Токио хочет довести долю возобновляемых источников энергии до 40−50% к 2040 году

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии планирует к 2040 году довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 40−50%. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Источник: Reuters

Особая роль в достижении этих показателей отводится использованию гибких солнечных панелей из перовскита, которые превосходят свои аналоги по эффективности преобразования энергии, долговечности и другим показателям, а также ветряным электростанциям.

На атомную энергетику к 2040 году, согласно разрабатываемому в правительстве проекту энергетического плана, должно приходиться порядка 20% в энергобалансе, а на тепловые электростанции — 30−40%. При этом отдельно доля угольной энергетики в плане, как ожидается, прописана не будет.

Согласно текущему энергоплану, к 2030 году на возобновляемую энергетику должно приходиться 36−38%, АЭС — 20−22%, на тепловые электростанции — 41%, на водород и аммиак — 1%.