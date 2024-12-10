Суд арестовал бизнес и имущество владельца «Плеер.ру» Алексея Конышева

В 2019 году у налоговой возникли претензии к «Плеер.ру». Магазин был закрыт на месяц после обысков ФСБ. В ходе проверки выявили «грубое нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники». В конце сентября 2024-го компания приостановила работу. Алексей Конышев объяснял «Ъ», что причина в нехватке денег на закупку товаров. Он также говорил, что планировал продать компанию, но сделка сорвалась.