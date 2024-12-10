Строители рассказали об угрозах для пустующих зимой дач

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский указал, что серьезной угрозой для пустующей дачи зимой может стать оставшаяся в канализации и системах отопления вода. Если не слить воду из батарей и из уличного водопровода, во время мороза их может разорвать, так как вода превратится в лед, пояснил он.
Директор по маркетингу строительной компании «Дачный сезон» Никита Лутовинов отметил, что в период зимнего отсутствия владельцев увеличивается риск проникновений на дачу, это могут быть как воры, так и просто желающие погреться. Чтобы снизить риски, он предлагает установить в доме сигнализацию или видеонаблюдение с оповещением на телефон и заключить договор с охранной компанией. Стоит также убрать ценные вещи с видных с улицы мест, укрепить окна и двери, посоветовал он.
По словам эксперта, серьезной угрозой дачному дому зимой становится скопление снега и льда на крыше, которые могут вызывать трещины. В последствии при потеплении это приводит к протечкам, в худшем случае — к обрушению кровли. Чтобы этого избежать, Лутовинов рекомендует установить на крыше снегозадержатели, чтобы снег не скапливался кучами. Более техничным решением может стать система антиобледенения — нагревательные кабели, которые растапливают снег и лед. Также перед отъездом с дачи на длительное время стоит проверить крышу на прочность и герметичность.
Как подчеркнул Лазовский, угрозу для дачного дома представляют и щели в полу или стенах, через которые задувает холодный воздух с улицы. Это может привести к промерзанию, а с приходом потепления — к сырости и плесени в доме. Чтобы этого избежать, перед отъездом следует проверить дом на наличие щелей, через которых поступает холод, и в случае обнаружения дополнительно утеплить стены и пол.
Кроме того, через них в дом могут пробраться грызуны. Они могут погрызть мебель, провода и утеплитель, оставить неприятный запах. Чтобы предотвратить это, Лутовинов рекомендовал, не хранить в пустом доме продукты, если что-то съедобное остается, хранить это следует в герметичных контейнерах. Решением также могут стать специальные ловушки или ультразвуковые отпугиватели.
Помимо крыши, по словам Лутовинова, повредиться зимой могут и окна. «Сильные порывы ветра, ледяные дожди и температурные перепады могут повредить даже качественные стеклопакеты. Треснувшее окно пропустит холод, а еще станет легкой мишенью для злоумышленников», — предупредил он. Поэтому эксперт предложил проверить оконные уплотнители и рамы, а для дополнительной защиты — наклеить на стекла пленку или установить ставни.
Он также посоветовал выключить все электроприборы, проверить электрощиток, укрыть наружные провода в защитные короба или гофру, проверить заземление, чтобы избежать повреждения коммуникаций от непогоды. «Если дом полностью отключен от сети, серьезной опасности для проводки нет», — заключил Лутовинов.