Строители рассказали об угрозах для пустующих зимой дач

По словам эксперта, серьезной угрозой дачному дому зимой становится скопление снега и льда на крыше, которые могут вызывать трещины. В последствии при потеплении это приводит к протечкам, в худшем случае — к обрушению кровли. Чтобы этого избежать, Лутовинов рекомендует установить на крыше снегозадержатели, чтобы снег не скапливался кучами. Более техничным решением может стать система антиобледенения — нагревательные кабели, которые растапливают снег и лед. Также перед отъездом с дачи на длительное время стоит проверить крышу на прочность и герметичность.