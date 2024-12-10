Создатель Индекса Мишек сообщил о подорожании моркови и курицы

«По состоянию на 7 декабря 2024 года за неделю Индекс Мишек вырос на 1,7% после его снижения на 4,2% неделю назад. Выросли цены на морковь (+16%) и куриные тушки (+11,8%). Снизились цены на сливочное масло 72,5% жирности “Домик в деревне” (-4,5%)», — отметил экономист.