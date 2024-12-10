Соцсеть «Одноклассники» и Банк России расскажут про траты Пушкина

«Когда мы говорим о великом поэте, то часто забываем, что он был таким же человеком, как и мы: платил за квартиру, покупал лекарства и не жалел денег на хорошие книги. А еще у него тоже были друзья и одноклассники из Лицея. Вместе с ОК мы запускаем проект, который одновременно расскажет и о творчестве, и о повседневной финансовой жизни Александра Пушкина. Присоединяйтесь к нашему пушкинскому марафону, приглашайте друзей, вдохновитесь яркими рамками и стикерами и узнайте новые факты о любимом литераторе», — прокомментировала запуск проекта Олеся Пыжонкова, ведущий эксперт Банка России.