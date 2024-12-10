Sitronics Space выведена из состава Sitronics Group

«Sitronics Space переименована в ООО “ГК “Спутникс””в ноябре 2024 года. АФК “Система” стала владельцем 90% ООО “ГК “Спутникс””, ранее принадлежавшего Sitronics Group, которая также входит в АФК “Система”», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что, будучи под управлением Sitronics Group, космическая компания выросла из стартапа в полноценный холдинг, который стал одним из ведущих игроков частной космонавтики РФ и на сегодняшний день обладает «беспрецедентными перспективами».
Сегодня ГК «Спутникс» располагает группировкой из 56 аппаратов. 52 из них — спутники системы мониторинга судов SITRO-AIS, еще 4 — аппараты ДЗЗ «Зоркий-2М». В 2025 году планируется запуск еще как минимум 20 спутников.