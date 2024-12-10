Себе дороже: россиян предупреждают о росте цен на новые авто

— Если взять 11 месяцев, у нас лучшие результаты были, когда происходили какие-то шоки: март и сентябрь. С 1 января у нас еще раз поднимают утильсбор. Но такого ажиотажа, какой был в сентябре, реально нет. Клиент на это не реагирует. Посмотрите, что происходило с долларом, он в пике был 115 рублей, юань — 16,7. Если бы год назад была такая ситуация с национальной валютой, мы бы видели всплеск трафика и контрактования. У нас в пике вырос трафик на 10% и контрактование на 6%. Клиенты перестали реагировать на глобальные изменения ландшафта, мы такое за последние годы наблюдаем впервые, — рассказал директор департамента продаж новых автомобилей Николай Иванов. В то же время на депозитах россиян скопилась рекордная сумма, отмечает он.