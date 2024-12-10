Себе дороже: россиян предупреждают о росте цен на новые авто

По данным «Автостата», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в 2024 году достигла 3,12 млн рублей. Рост этого показателя в уходящем году замедлился, отмечают аналитики агентства, но за прошедшие пять лет новые автомобили подорожали вдвое. Цены продолжат расти и в 2025 году, считают они. Как сильно подорожают автомобили — в материале «Известий».
Триллионы на машины
Совокупно россияне уже потратили на новые автомобили в этом году рекордную цифру — 5 трлн рублей.
— Такой суммы никогда не было, столько на новые автомобили никогда не тратили. И эту планку в 5 трлн мы чуть-чуть в этом году, но преодолеем. Деньги дешевеют, и денег в рублях будет вкладываться в автомобили всё больше и больше, — сказал гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков на конференции Autostat Analytic Day.
Запас на складах есть, спрос упал, предыдущее повышение утильсбора еще не отыграно, отмечают аналитики «Автостата», так что сейчас покупать машину выгодно. Однако продажи в ноябре оказались ниже октябрьских.
— Много негативных факторов: инфляция, утильсбор еще раз поднимут. С одной стороны, это тормозит рынок. С другой, подталкивает: купите сегодня — завтра будет дороже, — рассказал Целиков.
Тем не менее у определенной части россиян доходы растут. Людей, которые могут позволить себе автомобиль, становится больше, отмечает Целиков.
Шок — это не по-нашему
Автодилеры отмечают изменение клиентского поведения.
— Если взять 11 месяцев, у нас лучшие результаты были, когда происходили какие-то шоки: март и сентябрь. С 1 января у нас еще раз поднимают утильсбор. Но такого ажиотажа, какой был в сентябре, реально нет. Клиент на это не реагирует. Посмотрите, что происходило с долларом, он в пике был 115 рублей, юань — 16,7. Если бы год назад была такая ситуация с национальной валютой, мы бы видели всплеск трафика и контрактования. У нас в пике вырос трафик на 10% и контрактование на 6%. Клиенты перестали реагировать на глобальные изменения ландшафта, мы такое за последние годы наблюдаем впервые, — рассказал директор департамента продаж новых автомобилей Николай Иванов. В то же время на депозитах россиян скопилась рекордная сумма, отмечает он.
Как вырастут цены
По словам Сергея Целикова, в новом году автомобили продолжат дорожать: средневзвешенная цена вырастет за полгода на 10%, то есть до 3,4 млн рублей.
Николай Иванов согласился с мнением Целикова, но считает, что цены вырастут на 10% в течение года. Причем автопроизводители будут повышать цены постепенно, как это было в 2015 году, когда доллар также значительно вырос к рублю.
Динамика роста цен у машин, поставляемых официально и поставляемых альтернативными способами, разная, отмечает Иванов.
— Весь параллельный импорт подорожает реактивно. Здесь прямая корреляция. На 15% подорожал юань — на 15% подорожал автомобиль. Официальные поставки — более сложная тема. Ни для кого не секрет, что у официальных китайских брендов есть запас по маржинальности. Есть объем, подписанный со штаб-квартирами, производственные планы, и там все будут смотреть друг на друга и плавно повышать цены. В декабре на 50−100 тыс. рублей цены подняли. Наверное, это не такая критичная величина. Хотя в целом на общую массу рынка влияет, — считает Иванов.
Динамику цен сложно предсказать, считает сопредседатель совета директоров «Тринити Моторс» Григорий Былов.
— Понятно, что цены пойдут вверх, когда они у нас шли вниз?. Если у кого-то есть желание положить деньги на депозит под 22%, через год снять и купить машину, это может быть выгодно, а может, машины и больше подорожают — отметил он.
Рост цен меньше повлияет на премиальный сегмент, предположил коммерческий директор завода «Москвич» Александр Мигаль.
— Будут покупать, что покупают. Если Lixiang прибавит миллион рублей, он всё равно будет в два раза дешевле, чем BMW, привезенный по альтернативному импорту. Тот, кто хочет BMW, пойдет и купит BMW. Что касается массового сегмента, то основной удар придется туда. И китайским производителям, наверно, придется задуматься: каким образом они собираются здесь продавать свои модели с ДВС, — рассказал Мигаль.
Заговорили о снижении
Причинами роста цен эксперты называют повышение утильсбора, слабый рубль и высокую ключевую ставку, делающую кредиты всё менее доступными.
— В прошлом году в среднем производитель брал на себя порядка 9 из 16% по кредиту. Если производитель в этом году желает поддержать примерно тот же месячный платеж, который был доступен в прошлом году, то это будет уже сильно больше, — отметил Мигаль.
В «Автостате» считают, что в этом году рынок достигнет объема продаж 1 млн 590 тыс. машин (+50% к 2023 году), но прогноз на 2025 год более пессимистичен. Базовый сценарий — 1 млн 430 тыс. машин минус 10% к прошлому году, а при негативном развитии ситуации рынок может упасть на 20%. При этом Сергей Целиков отметил, что ситуацию с продажами в 2025 году спрогнозировать сложно и они даже могут пойти в рост.
Подорожают ли «Лады»
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью «Известиям» сообщил, что компания пока не планирует повышать цены на свою продукцию.
Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков допустил, что «Лады» могут подорожать как минимум на величину инфляции.
— На цены может повлиять, если что-то будет ухудшаться во взаимоотношении между странами, в прохождении платежей. Это относится в равной степени как к импортным автомобилям, так и к нашим, так как остается импортозависимость по некоторым комплектующим, сырью и материалам, — считает Кадаков. По его мнению, организация сборки китайских машин не приведет к снижению цен.
— Всё, что можно собирать у нас нашими руками, дороже, чем делать там и привозить. Возвратом «утиля» это можно нивелировать, но полный возврат делается только за полностью локализованные автомобили, а у нас таковых среди китайских машин не предвидится, — отметил Кадаков.
Нужны машины дешевле
Эксперты также заявили о дефиците моделей бюджетного сегмента. Несмотря на то что основной спрос сосредоточен в ценовом диапазоне до 2 млн рублей, кроме «Лады» в этот сегмент никто не выходит с новыми продуктами, отметил Александр Мигаль.
— Частично «Гранта» с «Вестой» что-то заняли в В-сегменте, но машин, которые хорошо принимались бы и таксистами, и потребителями, доступных, надежных, простеньких иномарок этого сегмента рынка, этих 20% просто нет, — отметил Целиков.